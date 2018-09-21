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(21 Eylül 2018)

Bu hafta vizyona giren filmlerde Türk filmleri hakim oluyor. arasında yer alan, yönetmenliğini ve senaristliğini Aida Begic’in üstlendiği dram türündeki Bırakma Beni filmi haftaya damgasını vuracak. Sinemaseverleri bu hafta filmlere doyamayacak. İşte bu hafta vizyona giren filmler ve haftanın filmlerinin fragmanları...

Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 11:31
Haftanın filmleri (21 Eylül 2018)

BÜCÜR

Bücür, annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceraları konu ediyor. Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul'un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge'ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

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Haftanın filmleri (21 Eylül 2018)
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