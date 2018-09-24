25. Uluslararası Adana Film Festivali

Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Oktay Kaynarca'nın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada, festivalin Yeşilcam'dan, Türk sinemasının geleneğinden aldığı güçle 1969 yılında başladığını belirtti. "Bir şeye inanıyoruz ki yerli olmadan, milli olmadan evrensel olunmaz." diyen Sözlü, şöyle devam etti: "Hem yerli sinemamıza hem uluslararası sinemaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün onur ödülleri vereceğiz ama şunu ifade etmek istiyorum ki onurlu Türk sinemasının zaten onurlu olan değerli sanatçılarına onur ödülü vermek tabii ki haddimize değil, bizimki bir vefa örneğidir. Ne mutlu ki onlarla Türk sineması yücelmiş ve bugün dünya sinemasında önemli bir yer edinmiştir. Uluslararası camiaya baktığımızda kendi sineması yabancı filmlere yenilmeyen, en fazla seyirci çeken sinemalardan bir tanesi Türk sinemasıdır. İşte biz o sinemaya, Türk sinemasına, Türk sanatına, Türk sanatçısına Adanalılar adına bereketli topraklardan hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz."

RUS YÖNETMENE ÖDÜL

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, Vizyon Sahibi Yönetmen ödülü alan Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya ödülünü verdi. Sözlü, Fedorchenko'yu tebrik etti, bundan sonraki sanat hayatında başarı diledi. Sözlü, "Sanat tabii ki aynı zamanda bütün dünya insanlığının ortak dilidir." dedi. Aleksey Fedorchenko da kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti, büyük onur duyduğunu belirtti.

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den alan yönetmen Şerif Gören de ilk filmini Adana'da çektiğini, bunun kendisine çok uğurlu geldiğini belirtti. Bu toprakların kendisine ustası Yılmaz Güney'i hatırlattığını ifade eden Gören, "O bana Şerif kardeş ben ona Yılmaz abi derdim. Beraberliğimiz yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Tabii ki Yaşar Kemal ile sohbetlerimizi, Orhan Kemal'ın tavla oynayışını, tespihini hiç bir zaman unutmadım. 25. yılda bu ödül önemli bir şey. Bu ödülle de beni onurlandırdınız, gururlandırdınız ve bu ödülü şerefle saygıyla taşıyacağım." dedi. Sözlü de her sinemacının bir Adana hikayesi olduğunu, Gören'e ödül takdim etmekten şeref duyduğunu belirtti.

ONUR ÖDÜLLERİ

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'dan ödülünü alan Ahmet Mekin, sinema ve edebiyat dünyasının bir anlamda beşiği olan festivalin 25. yılını kutladı. Sinema yaşamının en önemli ödüllerinden birini aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mekin, "Özellikle Muhterem Nur, Şerif Gören, Cüneyt Arkın, Süleyman Turan gibi sinemaya emek vermiş dostlarımla birlikte ödül aldığım için daha da mutluyum." diye konuştu. Aydın da Türk sinemanın büyük ustası, çocukluğundan beri filmlerini zevkle izledikleri Mekin'e ödülü vermekten zevk duyduğunu belirtti.

CÜNEYT ARKIN KATILAMADI

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Cüneyt Arkın'ın ödülünü, eşi Betül Cüreklibatur ile oğlu Murat Arkın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den aldı. Törene görüntülü mesaj gönderen Cüneyt Arkın, mesajında, güzel Adana'dan çok anlamlı bir davet aldığını ancak gelemediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Arkın,"Uzun süredir ayrı kaldım sizlerden. Sevgi dolu içten gelen bakışlarınızı, sımsıcak hareketlerinizi, o candan yaklaşmalarınızı çok özledim. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" ifadesini kullandı. Murat Arkın da babası adına aldığı ödülü kendi almış gibi heyecanlı olduğunu belirtti. Babasının 51 yılını Türk sinemasına verdiğini ifade eden Murat Arkın, şunları söyledi:

"Çok ter döktü yetmedi kanını döktü. Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı, ölümlerden döndü ama yine de hiç kimseden bir şey istemedi. Artık 82 yaşında istediği bir tek şey var. Mümkünse telif haklarını hakkını istiyor. Bunu niye istiyor. Bunu Yeşilçam emekçileri ve aileleri için istiyor. Çünkü o sadece filmlerinde değil gerçek hayatta da bir Battal Gazi, bir Kara Murat, Malkoçoğlu. Aslına baksanız o Vatandaş Rıza'nın ta kendisi. Öğretmen Kemal, Komiser Cemil. İnsanlığıyla adamlığıyla 82 yaşında olmasına rağmen delikanlılığıyla milliyetçiliğiyle vatanseverliğiyle halkına olan aşkıyla askerine olan saygısıyla ve daha da önemlisi bütün bu değerleri bağrında barındıran gerçek Atatürkçülüğüyle Cüneyt Arkın." Duygusal anlar yaşayan Betül Cüreklibatur da Arkın'ın ödülünü almak istediğini ancak onun yerine oğlunun geldiğini ve onun yerine aldığını belirtti. Ona mesaj göndermek istediğini ifade eden Cüreklibatur, "Dünyanın en iyi babası, dünyanın en iyi eşi, sevgi dolu...Onu kucaklıyorum, sevgiyle öpüyorum." dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü de Arkın ile 1969 yılında ilk Altın Koza ödülünü alan Yılmaz Güney ile oynayan ve sağlık sorunları yaşayan Fatma Girik'e acil şifalar diledi.

MUHTEREM NUR VE SÜLEYMAN TURAN

Rahatsızlığı nedeniyle sahneye yardımla çıkan Muhterem Nur, ödülünü MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'dan aldı. Nur, böyle bir organizasyonu hazırlayan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Varlı da Nur gibi büyük bir üstada ödül vermenin kendisini için büyük mutluluk olduğunu belirtti. Ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den alan Süleyman Turan da aktörlüğü "mahcup adamın intikamı" olarak değerlendirdiğini anımsattı. Turan, "Bundan sonra da ne kadar mahcup olabilirim gerçekten bilmiyorum ama yine de mahcup olmaya hazırım ne olursa olsun." diye konuştu. Sözlü de Turan'ın varlığıyla festivale destek verdiğini belirtti. Törende ABD'li şarkıcı Della Miles Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan konser verdi.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film jüri önüne çıkacak. Adana Kısa Film Yarışması kategorisinde ise festival sırasında çekilecek filmler yarışacak.