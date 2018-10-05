Cem Yılmaz’a sahnede sürpriz 20. yıl kutlaması

Birlikte çalıştıkları GORA filminde Ozan Güven'in çalışma disiplininden çok etkilendiğini ve onunla iyi arkadaş olduklarını söyleyen Cem Yılmaz filmin finalindeki 'Seni robot sanmıştık, adam çıktın' repliğinin aslında senaryoda olmadığını, bu cümleyi filme Ozan Güven için özel olarak eklediğini söyledi. Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın bu esprisine gülerken, salonda kahkahalar koptu. Cem Yılmaz, 'Sinemada en çok hangi karakterleri sevdiniz?' sorusuna bir süre düşündükten sonra 'Şener Şen'in oynadığı karakterler' diye yanıtlayınca salondan alkışlar yükseldi.

Moderatörlüğünü Yekta Kopan'ın yaptığı söyleşinin yapılacağı AKM Aspendos salonunun önünde ilk gün olduğu gibi saatler öncesinden yine uzun kuyruklar oluştu. Salon dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldAntalyalyalı sinemaseverlerin büyük bir ilgiyle izlediği söyleşi sık sık kahkahalarla kesildi, salonda çok eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşandı.