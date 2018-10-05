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’a sahnede sürpriz 20. yıl kutlaması

55. Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ alan , Arif V 216 filminin gösteriminin ardından birçok filmde birlikte çalıştığı 20 yıllık oyuncu arkadaşı ’le birlikte seyircilerin sorularını yanıtladı. Başkanı ’in de izlediği ‘Cem Yılmaz’ın 20. Sinema Yılı’ söyleşisinin sonunda sanatçıya sürpriz pasta kesildi. Sinemada 20. yılını Antalya’da seyircilerle birlikte kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Cem Yılmaz ‘Evde de kutlayabilirdik. Burada sizlerle kutlamak çok anlamlı oldu’ dedi. Söyleşinin sonunda sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cem Yılmaz’ı kutlayarak çiçek verdi.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 20:38
Cem Yılmaz’a sahnede sürpriz 20. yıl kutlaması

Birlikte çalıştıkları GORA filminde 'in çalışma disiplininden çok etkilendiğini ve onunla iyi arkadaş olduklarını söyleyen filmin finalindeki 'Seni robot sanmıştık, adam çıktın' repliğinin aslında senaryoda olmadığını, bu cümleyi filme Ozan Güven için özel olarak eklediğini söyledi. Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın bu esprisine gülerken, salonda kahkahalar koptu. Cem Yılmaz, 'Sinemada en çok hangi karakterleri sevdiniz?' sorusuna bir süre düşündükten sonra ''in oynadığı karakterler' diye yanıtlayınca salondan alkışlar yükseldi.

Moderatörlüğünü 'ın yaptığı söyleşinin yapılacağı AKM Aspendos salonunun önünde ilk gün olduğu gibi saatler öncesinden yine uzun kuyruklar oluştu. Salon dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldAntalyalyalı sinemaseverlerin büyük bir ilgiyle izlediği söyleşi sık sık kahkahalarla kesildi, salonda çok eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşandı.

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Cem Yılmaz’a sahnede sürpriz 20. yıl kutlaması
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