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Emine Erdoğan'dan , Yaşayan Köy'e ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, 'daki 'ni ziyaret etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'daki Anadolu Açık Hava Müzesi, Yaşayan Köy'ü gezdi.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:28
Emine Erdoğan'dan Anadolu Açık Hava Müzesi, Yaşayan Köy'e ziyaret

Emine Erdoğan, 'nın Beypazarı ilçesinde Sema ve Harun Demir çiftinin çabalarıyla kurulan köy yaşantısının anlatıldığı ve "yaşayan köy müzesi" niteliğindeki 'ni ziyaret etti. Gezi öncesinde müzenin kurucularından Sema Demir, Emine Erdoğan ve beraberindekilere sunum yaparak müze hakkında bilgi verdi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Açık hava müzesindeki, köy yaşantısının anlatıldığı, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait yöresel evleri gezen Emine Erdoğan, daha sonra müzede yapılan Beypazarı yöresine özgü yemekleri tattı. Emine Erdoğan müzede sergilenen Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencilerinin tasarladığı yöresel kıyafetleri de inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müzedeki çamaşırhane, pekmezlik, çarşı gibi alanları da gezen Emine Erdoğan, geleneksel el sanatlarının yapıldığı atölyeleri gezdi. Emine Erdoğan'a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Bakan eşleri ve Milletvekilleri eşlik etti.

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Emine Erdoğan'dan Anadolu Açık Hava Müzesi, Yaşayan Köy'e ziyaret
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