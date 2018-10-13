Çukura düşen Cem Özer’in bacağı kırıldı

Afyonkarahisar
'ın ?Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyü'ndeki eski tren istasyonunda çekimleri devam 'İstasyon' filminin oyuncularından Cem Özer
'in, bir sahnede rol gereği düştüğü çukurda ayağı kırıldı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Özer'in sağ ayak bileğinde iki kırık olduğu tespit edildi. Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada "Balmahmut köyünde istasyon sahnesini çekerken bir ayı çukuruna düşmem gerekiyordu. Ben de çukura gerçekten düştüm. Bu durum çekimleri yönetmen açısından etkiler tabii. Ama ben devam edeceğim. Gösteri devam etmeli" dedi. Yaklaşık 3 saat müşahede altında tutulan ve ayağı alçıya alınan Cem Özer'in hastaneden taburcu edildiği ve otelinde istirahate çekildiği öğrenildi.