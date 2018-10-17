‘Reis Bey’e muhteşem gala

Necip Fazıl Kısakürek
tarafından kaleme alınan 'Reis Bey
' adlı tiyatro oyununun gala gösterimi dün Ankara Devlet Tiyatroları Küçük Tiyatro Sahnesi
'nde yapıldı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde ilk kez sahneye taşınan ve bir ağır ceza hakiminin vicdanıyla hesaplaşmasını konu alan eserin galasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
da katıldı. İki perde halinde sahneye konulan eser seyirciden uzun süre alkış alırken, gösteri bitiminde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, oyuncuları tebrik ettikten sonra başrol oyuncusu Osman Nuri Ersoy'a çiçek takdim etti. 'YERLİ OYUNLARA ÖNEM VERİYORUZ'
Gala sonrası basın mensuplarına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu oldukça beğendiğini ifade ederken oyuncuları da tebrik etti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt
ise yerli oyunların sahnelenmesine büyük önem verdiklerini ve Türk tiyatrosunun her geçen gün geliştiğini vurguladı.