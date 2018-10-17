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’e muhteşem gala

Ankara tarafından ’in eserinden uyarlanan ‘’ adlı oyunun galası yapıldı. ’ndeki galaya Kültür Bakanı da katıldı

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
‘Reis Bey’e muhteşem gala
tarafından kaleme alınan '' adlı tiyatro oyununun gala gösterimi dün Ankara 'nde yapıldı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde ilk kez sahneye taşınan ve bir ağır ceza hakiminin vicdanıyla hesaplaşmasını konu alan eserin galasına Kültür ve Turizm Bakanı , Milli Savunma Bakanı , Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katıldı. İki perde halinde sahneye konulan eser seyirciden uzun süre alkış alırken, gösteri bitiminde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, oyuncuları tebrik ettikten sonra başrol oyuncusu Osman Nuri Ersoy'a çiçek takdim etti.

'YERLİ OYUNLARA ÖNEM VERİYORUZ'
Gala sonrası basın mensuplarına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu oldukça beğendiğini ifade ederken oyuncuları da tebrik etti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ise yerli oyunların sahnelenmesine büyük önem verdiklerini ve Türk tiyatrosunun her geçen gün geliştiğini vurguladı.
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‘Reis Bey’e muhteşem gala
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