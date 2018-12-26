İhtiyar Delikanlı, Seven, Esaretin Bedeli, Şanslı Slevin, Sıkıysa Yakala, Zindan Adası, Bay Hiçkimse, Dövüş Kulübü, Olağan Şüpheliler... Bu kült filmler arasında izlemedikleriniz varsa mutlaka biran önce başlamayı ihmal etmeyin!
İşte tüm zamanların IMDb puanı en yüksek filmleri!
- ESARETİN BEDELİ
- BABA
- BABA 2
- KARA ŞÖVALYE
- 12 ÖFKELİ ADAM
- SCHİNDLER'İN LİSTESİ
- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ
- UCUZ ROMAN
- İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN
- DÖVÜŞ KULÜBÜ
- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ
- FORREST GUMP
- YILDIZ SAVAŞLARI: İMPARATOR
- BAŞLANGIÇ
- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE
- GUKUK KUŞU
- SIKI DOSTLAR
- MATRİX
- YEDİ SAMURAY
- TANRIKENT
- SEVEN
- YILDIZ SAVAŞLARI
- KUZULARIN SESSİZLİĞİ
- ŞAHANE HAYAT
- HAYAT GÜZELDİR
- OLAĞAN ŞÜPHELİLER
- RUHLARIN KAÇIŞI
- ER RYAN'I KURTARMAK
- SEVGİNİN GÜCÜ
- ÖRÜMCEK ADAM
- YEŞİL YOL
- YILDIZLARARASI
- SAPIK
- GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE
- ŞEHİR IŞIKLARI
- BATIDA KAN VAR
- KAZABLANKA
- MODERN ZAMANLAR
- PİYANİST
- CAN DOSTUM
- KÖSTEBEK
- TERMİNATÖR 2
- GELECEĞE DÖNÜŞ
- WHİPLASH
- ARKA PENCERE
- KUTSAL HAZİNE AVCILARI
- ASLAN KRAL
- GLADYATÖR
- PRESTİJ
- KIYAMET