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Tüm zamanların puanı en yüksek filmleri!

Film izleme konusunda karar vermek en zor s��reçlerden biridir. Özellikle film izlerken yapabilecek atıştırmaları aldınız ama filme karar veremediniz mi? Artık bu sıkıntıya son verin, listesinde puanu en yüksek filmleri sizler için derledik!

Giriş Tarihi: 26.12.2018 15:27
Tüm zamanların IMDb puanı en yüksek filmleri!

İhtiyar Delikanlı, Seven, Esaretin Bedeli, Şanslı Slevin, Sıkıysa Yakala, Zindan Adası, Bay Hiçkimse, Dövüş Kulübü, Olağan Şüpheliler... Bu kült filmler arasında izlemedikleriniz varsa mutlaka biran önce başlamayı ihmal etmeyin!

İşte tüm zamanların IMDb puanı en yüksek filmleri!

  1. ESARETİN BEDELİ
  2. BABA
  3. BABA 2
  4. KARA ŞÖVALYE
  5. 12 ÖFKELİ ADAM
  6. SCHİNDLER'İN LİSTESİ
  7. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ
  8. UCUZ ROMAN
  9. İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN
  10. DÖVÜŞ KULÜBÜ
  11. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ
  12. FORREST GUMP
  13. YILDIZ SAVAŞLARI: İMPARATOR
  14. BAŞLANGIÇ
  15. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE
  16. GUKUK KUŞU
  17. SIKI DOSTLAR
  18. MATRİX
  19. YEDİ SAMURAY
  20. TANRIKENT
  21. SEVEN
  22. YILDIZ SAVAŞLARI
  23. KUZULARIN SESSİZLİĞİ
  24. ŞAHANE HAYAT
  25. HAYAT GÜZELDİR
  26. OLAĞAN ŞÜPHELİLER
  27. RUHLARIN KAÇIŞI
  28. ER RYAN'I KURTARMAK
  29. SEVGİNİN GÜCÜ
  30. ÖRÜMCEK ADAM
  31. YEŞİL YOL
  32. YILDIZLARARASI
  33. SAPIK
  34. GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE
  35. ŞEHİR IŞIKLARI
  36. BATIDA KAN VAR
  37. KAZABLANKA
  38. MODERN ZAMANLAR
  39. PİYANİST
  40. CAN DOSTUM
  41. KÖSTEBEK
  42. TERMİNATÖR 2
  43. GELECEĞE DÖNÜŞ
  44. WHİPLASH
  45. ARKA PENCERE
  46. KUTSAL HAZİNE AVCILARI
  47. ASLAN KRAL
  48. GLADYATÖR
  49. PRESTİJ
  50. KIYAMET
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Tüm zamanların IMDb puanı en yüksek filmleri!
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