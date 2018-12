Kıbrıs Köfte tarifi! Kıbrıs Köfte Nasıl Yapılır?

Kuşkusuz et seven her insan için sofraların vazgeçilmez tadlarından biridir köfte. Köfte yapmanın birden fazla çeşidi vardır. Bu kadar bol ve çeşitli bir tadlar kültürü olan köftenin bir tarzını sizler ile paylaşmak istedik. Kıbrıs Köfte kuşkusuz en lezzetli türleri arasında ilk sıralarda geliyor. Peki evde kendinize hazırlayabileceğiniz mükemmel bir Kıbrıs Köfte ister misiniz? Bugün sizler için Kıbrıs köfte tarifini hazırladık...

Malzemeler:

2 adet büyük boy patates

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

1 su bardağı kızartma yağı

1/2 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı galeta unu

1/2 demet maydanoz

1 adet büyük boy soğan

400 gram kıyma

Nasıl Yapılır?

Patateslerimizi suyun içine rendeliyoruz ve kararmasına engel olmaya dikkat ediyoruz. Sonrasında iyice suyunu sıkarak süzüyoruz ve suyunu döküyoruz.

Sonrasında soğanımızı rendeliyoruz ve sarımsaklarımızı küçük küçük olacak şekilde doğruyoruz. Ardından maydanozlarımızı ince şekilde kıyıyoruz.

Yaptığımız malzemeleri derin bir kaba ekliyoruz. Ardından kıymamızı, yumurtamızı, galeta unumuzu, yeni baharımızı, muskat cevizi rendemizi, kimyon ve tuzumuzu ekleyip malzemelerimizi en az 10 dakika olacak şekilde yoğuruyoruz.

Sonrasında tavamızı hazırlayıp ısıtıyoruz ve yağımızı ekleyip İnegöl köftesi şeklinde köftelerimizi hazırlayıp cımbızımızla altlı üstlü kızartıyoruz. Böylelikle Kıbrıs köftelerimizin sunuma hazır hale gelmiş bulunuyor. Dilersek yanına güzel bir pirinç pilavı da ekleyerek servis edebiliriz.

Ayrıca istersek ızgara teli ile ya da 180 derecelik bir fırında köftelerimizi pişirebiliriz.

Afiyet olsun…