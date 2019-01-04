Açık arena etrafında sıra dışı tiyatro deneyimi

BUGÜN NELER OLDU

Şimdilerde BKM ve İd İletişim'le birlikte 'Alice Müzikali'ni sahneye koymak için çalışan Zorlu PSM'nin, İstanbul Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşturduğu 'Gece Sempozyumu' adlı oyun; kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. İstanbul Tiyatro Festivali, Platform 0090 (Belçika) ve Flaman Kraliyet Tiyatrosu işbirliğiyle hayata geçen oyun; konusu, dekoru, anlatımı ve oyunculuklarıyla gerçekten ilginç bir tecrübe sunuyor. Eric de Volder'ın yazdığı, Flaman Kraliyet Tiyatrosu yönetmenlerinden Mesut Arslan'ın yönettiği 'Gece Sempozyumu'nda; hem oyuncular, hem de izleyenler için oyunu farklı kılan pek çok özellik var. Oyuncular ve metin, plastik sanatçısı Lawrence Malstaf'ın topaçlı enstalasyonunun içine yerleştiriliyor, seyirciler ise açık bir arena etrafında konumlanıyor. Bu şekilde oynandığı için karşınızda oturan seyirciyi, hatta mimiklerini bile görebiliyorsunuz. Sadece oyuna ve oyuncuya konsantre olmak isteyenler için rahatsızlık verici olabilir ama oyunun en büyük özelliği bu. Sahne kenarında izlemek isterseniz, bir taburede oturmak zorunda kalıyorsunuz. Ancak yaklaşık 90 dakika boyunca dengede kalmaya çalışmak da ayrı bir çaba gerektiriyor çünkü oyuncular aranızdan, hatta üstünüzden geçtiği için oturma pozisyonunuzu koruyamıyorsunuz. Oyunu uzaktan izlemek isteyenler için ise dört bir tarafa yerleştirilen tribünler ideal. Ancak ne kadar rahatsız olsa da, oyunu interaktif kılan, oyuncuların nefeslerini ensenizde hissetmenizi sağlayan oturma düzenini tavsiye ederim. Yolcu Tiyatro'nun oyunu 'Kürklü Venüs'le ödül alan Ersin Umut Güler, 'Gece Sempozyumu'nda canlandırdığı 'Marcel' karakteriyle de göz dolduruyor. Daha önce eşi benzeri görülmemiş soluksuz bir tiyatro deneyimi sunan oyun; sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenmeye devam ediyor. Oyun, 8 Ocak'ta Zorlu PSM Sky Lounge'ta.Bir anne, üç oğlu ve ortalıkta olmayan bir babanın etrafında gelişen aile trajedisini günlük bir olaymış gibi sunan 'Gece Sempozyomu'nda; Güven Kıraç, Derya Alabora, Serhat Kılıç, Yaşar Bayram Gül, Ersin Umut Güler ve Pervin Bağdat rol alıyor.