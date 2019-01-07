Gülmek İyileştirir Derneği minik kahramanlarıyla podyumda!

Bu yıl ülkemizde ikincisi düzenlenen ve yabancı tasarımcıların yanı sıra ünlü modacı Erol Albayrak'ın tasarımlarının da yer aldığı AFWEU Fashion Week organizasyonun ikinci gecesinin tüm geliri Gülmek İyileştirir Derneği yararına bağışlandı. Gecenin büyük sürprizi, aynı zamanda derneğin yönetim kurulu üyesi olan ünlü oyuncu İlker Ayrık'ın, lösemi tedavisi görüp sağlığına kavuşan beş minik kahraman ile birlikte podyuma çıkması oldu.







Sev Amerikan Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi ve Eyüboğlu Koleji öğrencilerinin tasarladığı birbirinden renkli aksesuarlarla podyumda boy gösteren minik modeller, geceye neşe ve anlam kattılar. Podyum yürüyüşlerinin sonunda üzerinde ''Gülüyorsak Sebebi Var!'' yazan bir pankart da açan minikler, İlker Ayrık'ın teşekkür konuşmasının ardından yerlerini profesyonel modellere bıraktılar.





Gülmek İyileştirir Derneği, ciddi hastalıklar sebebi ile gülmeye ihtiyaç duyan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sağlamak amacıyle 2016 yılında kuruldu. 2018 yılının Mayıs ayında İstanbul Altunizade'de, kanser tedavisi gören çocuklara özel ''Hijyenik Oyun Merkezi'' projesini hayata geçiren dernek, kanser tedavisi sebebi ile bağışıklığı baskı altında olan çocuklara hijyen kaygısı olmaksızın oyun ve sosyalleşme imkanı tanıyan bu merkezde tamamen ücretsiz hizmet veriyor. Hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arasında açık olan ''Kanser Tedavisi Gören Çocuklara Özel Hijyenik Oyun Merkezi''nde, ihtiyacı olan ailelere de ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği sağlanıyor.