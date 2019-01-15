Keserim topunuzu ha!

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18 Ocak'ta vizyona girecek olan çocuk filmi 'Can Dostlar'da 'Kötü Kazım' karakterini Selim Bayraktar canlandırıyor. Parkta çocuk görmek istemeyen, kendini dış dünyaya kapatan, evinden bile zor çıkan 'Kötü Kazım', ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Fimde; yaz tatilini evde tek başlarına geçirmek istemeyen çocuklar, tüm yaratıcılıklarını kullanarak parklarını geri almaya çalışıyor. 'Kötü Kazım', zaman zaman çocukların komplo teorilerine de kurban gidiyor. İlk kez bir çocuk filminde rol alan Selim Bayraktar, dostluk masalı anlatan bir projede rol almaktan çok mutlu olduğunu belirtti.