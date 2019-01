Yeni çıkan kitaplar D&R'da

30 ilde 157 mağazasıyla Türkiye'nin kültür sanat ve eğlence mağazası D&R yine kitap severleri sevindirecek yeni kitaplarıyla müşterilerinin karşısına çıktı. Halil İnalcık'ın "İmparatorluktan Cumhuriyete" İskender Pala'dan "İtiraflar" kitabına kadar bir çok yeni kitap okuyucuyla buluşmak için raflarda yerlerini aldı. İşte yeni satışa çıkan kitaplar.

AĞAÇTAKİ KRAL

Yaşayan en büyük öykü yazarlarından biri olan, Pulitzer Ödüllü Steven Millhauser'in bir kitabı daha okurlarımızla buluşuyor! Üç uzun öyküden oluşan Ağaçtaki Kral, entrikayla, ihanetle, aşkla ve sadakatsizlikle örülü klasik bir Millhauser anlatısı sunuyor okurlara. İlk öykü olan "İntikam"da, kocasının vefatının hemen ardından evini bir müşteriye gösteren bir kadının hikâyesini oda oda dinleriz; "Don Juan'ın Macerası" adlı ikinci öyküde, efsanevi gönülçelenimiz Venedik'teki aşk maceralarının ardından, aldığı bir davet üzerine İngiltere'ye gider ve başına gelmedik kalmaz; kitaba ismini veren "Ağaçtaki Kral" öyküsünde ise, Tristan ve Ysolt'un hikâyesine Millhauser bambaşka bir yorum getirir. Ağaçtaki Kral, Millhauser öykülerinin acımasız ve büyülü dünyasıyla tanışmak için ideal bir kitap.

BÜYÜK SORULARA KISA YANITLAR

İnsanlar her daim büyük sorulara yanıt bulmak istemiştir:

Tanrı Var mı? Nereden geldik? Her Şey Nasıl Başladı? Evrende Bizden Başka Akıllı Yaşam Var mı? Zamanda Yolculuk Mümkün mü? Yapay Zekâ Bize Üstün Gelecek mi? Her şeyin gerisinde duran anlam ve tasarı nedir? Geçmişin yaratılış üzerinden açıklamaları bugün artık çok daha az uygun ve güvenilir görünüyor. Bu açıklamaların yerini New Age'ten Star Trek'e uzanan kendilerine yalnızca hurafe diyebileceğimiz çeşitli şeyler aldı. Gelgelelim gerçek bilim, bilimkurgudan çok daha tuhaf ve tatmin edici olabilir. Günümüzde bilim bütün bu sorulara yanıt

bulmaya başladı.Hawking'in ölümünden önce yazdığı son yazıların derlemesi olan bu kitap,tarihin en önemli zihinlerinden birinin büyük sorulara verdiği yanıtlardan oluşuyor.

Her Şeyin Teorisi filmindeki performansıyla Oscar kazanan Eddie Redmayne'in önsöz, Nobel Ödüllü bilim insanı Kip Thorne'un giriş ve Hawking'in kızı Lucy'nin sonsöz kaleme aldığı Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar bir dehanın dünyaya bıraktığı son mesaj niteliğinde.

İNCİLİ GASTRONOMİ

Türkiye'de binlerce yıllık gelenekten süzülüp gelen, çok güçlü ve zengin bir mutfak kültürüne sahibiz. Ama bu zenginliğin restoran kültürüne yansıması kolay olmadı.

Artık dünya çapında restoranlarımız, şeflerimiz, tadı damaklarda yer eden lezzet duraklarımız var. Ancak geçtiğimiz yıla kadar sektörü etik kurallar çerçevesinde değerlendirecek, işini iyi yapanları teşvik edecek, yeme-içme severlere yol gösterecek bir rehber yoktu.

Bu açık, Hürriyet Gazetesi ve Karaca iş birliğiyle kapandı. Türkiye'nin en güçlü yeme-içme yazarları, kanaat önderleri ve gizli müfettişlerinin katkılarıyla İstanbul, Bodrum, Alaçatı ve Çeşme'deki restoranları değerlendiren ilk İncili Gastronomi Rehberi, 2017 Kasım'ında raflardaki yerini aldı.

Elinizdeki bu ikinci rehber de, kolektif bir çalışmanın ürünü. Ardında yoğun bir emek ve zorlu bir süreç var. Bu kez kapsamı da genişledi, İzmir ve Ankara'daki restoranlar da değerlendirmeye dahil edildi. Rehberimizin içeriği kadar tasarımında ve derecelendirme sisteminde de yenilikler var.

İnci sayısı dörtten beşe çıktı. Ayrıca restoranlar kategorilerine ayrılarak aranan yerlerin daha kolay bulunacağı bir düzenleme de yapıldı. Her geçen yıl yeni kentler, yeni restoranlar ve lezzet noktalarının katılmasıyla büyüyecek olan rehberimizin yeme-içme dünyasındaki eğilimleri yansıtacağını, sektöre katkısının olacağını düşünüyoruz.

422 restoran ve 257 lezzet noktasının yer aldığı rehberimizin içeriği kadar tasarımında ve derecelendirme sisteminde de yenilikler var. Dileğimiz bu rehberin de ilki gibi gastronomi meraklılarının başucu kitabı olması.

KURAL DA NEYMİŞ?

Ozan, sorumluluk almaktan da kurallara uymaktan da hiç hoşlanmıyor. Ona göre, evlerinde her şey kurallara bağlı; her işte görev almak zorunlu! Oysa arkadaşı Ali ne kadar da rahat... Ailesi ondan hiçbir şey beklemiyor.Bugün, Ozan ve ailesinin alışveriş günü. Ozan'a da görev verildi! Bakalım o zamana kadar sorumluluktan kaçan Ozan, bu görevin altından kalkabilecek mi?

İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE

Tarih alanında dünyanın tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Halil İnalcık'ın, Osmanlı sosyal tarihi ve modern Türkiye'nin ortaya çıkışıyla ilgili çalışmaları bir arada.

Kitabın ilk bölümü, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve toplumsal sisteminin temelini oluşturan toprak meselesi, çift-hane uygulaması ve tahrir meselesini irdeliyor. Sonrasında Osmanlı tebaası gayrimüslim milletlere dair arşiv vesikalarını, Rum Ortodoks Kilisesi'nin yetki alanını, Osmanlıların Sefarad Yahudilerine iskân hakkı vermesinin özel koşullarını, modern Avrupa'nın gelişmesinde Türk etkisini ve sultanın siyaset alanındaki diğer güç odaklarıyla iktidar mücadelesinin dönüşümünü ele alıyor.

Kitabın ikinci bölümü İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş sürecine ışık tutuyor. Özellikle Avrupa ile Ortadoğu arasındaki Türkiye'nin stratejik konumu ve 1924'de Halifeliğin kaldırılması ve Atatürk inkılapları arasındaki ilişkiye dair incelemeleri, İnalcık'ın modern Türkiye Cumhuriyeti tarihi araştırmalarında da ne denli önemli bir yer teşkil ettiğini gösteriyor.

İmparatorluktan Cumhuriyete, hem meslekten tarihçiler hem de tarih meraklıları için bir başucu kaynağı.

İTİRAF

İntikam ve hırs…

İyilik veya kötülük…

Siyah ile beyaz…

Ve zıtların arasında savrulan hayatlar…

Konstantinopolis'in İstanbul'a dönüştüğü yıllar… Hıristiyan hasımlarının Büyük Kartal diye andıkları Fatih'in, şehrine âlimleri davet etmekle kıvanç duyduğu, devletini ilimle ve sanatla yükseltmenin rüyalarını gördüğü, ulemanın tamamen özgür düşünceyi savunduğu, devletin yükseldikçe yükseldiği bir dönem… Ve eşsiz şöhretlere sahip Osmanlı ulemasının arasına sızmış bir kâfir. İntikam ateşinde kavrulmuş kötülük dâhisi bir zihin. Molla Lütfi, Ali Kuşçu, Sinan Paşa, Bellini ve daha niceleri… Kurbanlar, kurbanlıklar…

İtiraf her cümlesi hayretle ve merakla okunacak bir roman.

İskender Pala'nın her zamanki yetkin kaleminden…