Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla izleyebileceğiniz en keyifli filmler

Bu yıl okullar, 18 Ocak tarihi itibariyle sömestr tatiline giriyor. Yoğun okul temposu nedeniyle çocuklarıyla diledikleri gibi vakit geçiremeyen ebeveynler, tatilin sona erdiği 4 Şubat tarihine kadar ailecek bir arada olmak için fırsat yakalayacaklar. Ebeveynlerin tatilde çocuklarıyla gerçekleştireceği en keyifli ve nitelikli aktivitelerin başında ise sinemaya gitmek geliyor. Kullanıcılarına 360 derecelik sinema deneyimi sunan ve sinemaseverlerin sinema aşklarını özgürce yaşamalarını sağlayan Sinemia, sömestr tatili dolayısıyla beyaz perdeye girecek olan, çocuklara yönelik birbirinden keyifli filmleri sıraladı:

Kimsesiz Çocuk Remi

Vizyon: 4 Ocak

Orijinal adı Rémi sans famille olan Fransız filmi, Remi isimli yetim bir çocuğun maceralarını anlatıyor. Remi, sütannesi Madam Berberin'in yanına verilmiştir. Üvey babası Jerome Berberin, Remi 10 yaşına ulaştığında onu para karşılığında sokak müzisyeni Signor Vitalis'e satar. Bu yeni hayatında Remi akrobatlık yapmaya ve şarkı söylemeye başlar. Maceraları sırasında ekmeğini kazanmanın ve hayatın zorluğunu öğrenen Remi, sadık köpeği Capi ve küçük maymun Joli-Coeur eşliğinde tüm Fransa'yı gezer. Signor Vitalis'in Remi'nin harika bir sesi olduğunu keşfedecektir. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgiyle izleyeceği bir film olan Kimsesiz Çocuk Remi, duygusal filmlerden hoşlanan aileler için mükemmel… Filmin yönetmenliğini Antoine Blossier üstleniyor.

Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar

Vizyon: 4 Ocak

Emekli sirk ayısıyla küçük kız Maşa'nın maceralarını anlatan serinin üçüncü filmi yarıyıl tatilinde beyazperdede olan filmlerden biri. Rus folklorunun en önemli karakterlerini sinemaya taşıyan bu animasyon filmde Maşa ve dostu ayı, birlikte yepyeni maceralar yaşıyorlar. Hem çocuklar hem ebeveynleri için eğlenceli bir film.

Süper Ayı

Vizyon: 4 Ocak

Sömestrde beyazperdeyi şenlendiren ayı karakterlerinden biri de bu filmde. Ayı Dash ve oğlu Zack bir yolculuğa çıktıkları sırada avcıların saldırısına uğrarlar. Zack avcılar tarafından yakalanır. Dash ise oğlunu bulmadan eve geri dönmemeye yemin eder. Zack avcıların onu sattığı hayvan tüccarının elindeki diğer hayvanlarla kaçma planları yaparken Dash de oğlunun izini sürmeye devam eder. Aile bağlarının önemini vurgulayan bu sevimli animasyonu ebeveynler de çocukları kadar ilgiyle izleyecekler.

Can Dostlar

Vizyon: 18 Ocak

Eskiden sokaklarda ve bahçelerde gönüllerince oynayan çocukların günümüzde cep telefonlarını nasıl da ellerinden bırakamadıklarından, tabletlerde oyun oynamaktan birlikte vakit geçiremediklerinden dem vuran bir film Can Dostlar. Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin canlandırdığı filmin kahramanları bu duruma bir son vermeye karar vermiş ve mahalleye yeni gelen çocukların ısrarıyla dışarıya çıkıp parklarda oynamaya başlamıştır. Ancak oyun oynadıkları parkın yakınında yaşayan Kötü Kazım onlara bir türlü rahat vermez. Çocuklar, büyük bir sır saklayan Kötü Kazım'dan parkı geri almaya çalışırlar.

Can Dostlar'ın yönetmen koltuğunda ekibin diğer filmi "Bizim Köyün Şarkısı"nı da yönetmiş olan Tuğçe Soysop bulunuyor.

Uçan Halı ve Kayıp Elmas

Vizyon: 18 Ocak

Uçan Halı ve Kayıp Elmas, fantastik bir animasyon filmi. Filmin başkarakteri Ahmet, yaşadığı köyü terk edip dünyayı dolaşmayı, ünlü bir gezgin olmayı hayal etmektedir. Ancak bir terzi olan babası onu aile mesleğini yapmaya zorlar. Günlerden bir gün bulduğu halının sihirli bir uçan halı olduğunu keşfedince Ahmet'in hayatı değişir. Artık hayallerini gerçekleştirebilecek, istediği yere gidebilecektir. Köydeki sevgili keçisini de yanına alan Ahmet sihirli halısıyla yepyeni maceralara atılır.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya

Vizyon: 25 Ocak

Dean DeBlois yönetmenliğindeki animasyon serisi, ejderhalar ve insanlar arasındaki ilişkileri konu alıyor. Serinin bu üçüncü filminde artık insanlar ve ejderhalar arasında barış hüküm sürmektedir. Başkahraman Hicks ejderhası Dişsiz ile yaşamakta, Vikingler için ejderha eğitmenliği yapmaktadır. Soyunun tükenmiş olduğunu zanneden Dişsiz kendisi gibi bir ejderha ile karşılaşınca Hicks'e kafa tutar. Ejderhalar ve insanlar arasında yeniden bir çekişme başlar.