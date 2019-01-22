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‘Kıvılcım’ yoğun istek üzerine sömestrde yeniden sahneye taşınıyor

Sibirya’dan ’a, Amerika’dan Japonya’ya 98 ülkede, 285 şehirde 5000 canlı performans ile 40 milyon izleyiciye ulaşan Dans Topluluğu’nun, 4-16 yaş grubu 80 çocuktan oluşan Anadolu Ateşi “Kıvılcım” Çocuk Grubu muhteşem bir şova imza atmaya hazırlanıyor. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile her yaştan izleyiciyi büyüleyen Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu gösterisi 1 Şubat Cuma günü Kültür ve Sanatın Merkezi Show Center’da sahneye taşınıyor.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:46
Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ yoğun istek üzerine sömestrde yeniden sahneye taşınıyor

Türkiye'de ve dünyada önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, dünya sahnelerinde edindiği başarıyı şimdi de çocuklarla paylaşıyor. 2000 çocuk arasından sınavla seçilen, 4 - 16 yaş grubu 80 yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi "Kıvılcım" Çocuk Grubu sanatseverlere muhteşem performansları ile unutulmayacak bir gösteri sunuyor.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği, hazırlık ve çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren bu gösteride, çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra, içinde akrobasi ve jimnastikte olan yeni bölümlerle birlikte 60 dakikalık performans sergiliyorlar. Anadolu Ateşi Dans Okulları halen 8 şubesiyle İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Gaziantep'te eğitimlerine devam ediyorlar.

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