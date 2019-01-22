Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ yoğun istek üzerine sömestrde yeniden sahneye taşınıyor

Türkiye'de ve dünyada önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, dünya sahnelerinde edindiği başarıyı şimdi de çocuklarla paylaşıyor. 2000 çocuk arasından sınavla seçilen, 4 - 16 yaş grubu 80 yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi "Kıvılcım" Çocuk Grubu sanatseverlere muhteşem performansları ile unutulmayacak bir gösteri sunuyor.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği, hazırlık ve çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren bu gösteride, çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra, içinde akrobasi ve jimnastikte olan yeni bölümlerle birlikte 60 dakikalık performans sergiliyorlar. Anadolu Ateşi Dans Okulları halen 8 şubesiyle İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Gaziantep'te eğitimlerine devam ediyorlar.