İKSV’den 22 konserli müzik festivali

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"Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı" temalı 47. İstanbul Müzik Festivali'nin programı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan basın toplantısında açıklandı. Toplantıya katılan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, klasik müziğin geçmişinin ve geleceğinin festivalde buluşacağını belirtti. Eczacıbaşı, "Festival konserleri, Aya İrini Müzesi ve Süreyya Operası Sahnesi gibi klasik mekanların yanı sıra, Kapalıçarşı ve Galata Kulesi Meydanı gibi alanlarda izleyiciyle buluşacak. Müzik deneyimini zenginleştiren disiplinler arası söyleşiler, her yaştan seyirciye açık geniş katılımlı ücretsiz konserler festivalde tüm müzikseverleri bekliyor" dedi. Konserler kapsamında Çinli piyanist Yuja Wang da şef Gustavo Gimeno yönetimindeki Lüksemburg Filarmoni Orkestrası ile 15 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda konser verecek. Yıldızlar Oda Müziği serisinin ilk konserinde Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov 16 Haziran'da, ikincisinde ise Rus müzisyenler Alexander Kniazev ile Boris Berezovksy, 18 Haziran'da İş Sanat'ta sahne alacak.Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 30 Haziran'da yapılacak kapanış konserinde, Liang Zhang yönetimindeki Şanghay Filarmoni Orkestrası, Fazıl Say solistliğinde Türkiye'deki ilk konserini verecek.