7/24 kütüphaneler artıyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBüyükşehir Belediyesi, 2014 yılında "Hiç Kapanmayan Kütüphane" sloganıyla dünyada bir ilke imza atarak 7 gün 24 saat açık olan kütüphane uygulamasına başladı. Taksim Atatürk Kitaplığı'nda başlatılan uygulama Türkiye'de örnek oldu ve yoğun ilgi gördü. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 7/24 'hiç kapanmayan kütüphane' projesini yaygınlaştırma kararı aldı. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde bulunan Muallim Cevdet Kütüphanesi ve Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi içinde bulunan Süheyl Ünver Kütüphanesi bugünden itibaren İstanbullulara, 7/24 kesintisiz hizmet vermeye başlayacak.