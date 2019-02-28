Necmeddin Okyay anısına sergi

Ebru sanatçısı Fatih Yeşil'in eserlerinden oluşan sergi, eski bir su deposu olan Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde (Maksem) yarın açılacak.

Sergi, birçok çiçeği su üstünde ilk kez yapmayı başaran ve akkase ebru tekniğini icat eden Necmeddin Okyay anısına düzenlenecek.

Yeşil'in 99 eserinin yer alacağı sergide ayrıca Seyit Ahmet Bursalı, Selma Kalkan, Sait Abuzeroğlu, Ömer Şen, Cemali Gündoğdu, Yasin Urhan, Hanifi Dursun ve Kamuran Çınar'ın da katkılarıyla hüsn-i hat, tezhib, minyatür ve resim çalışmalarının bulunduğu, geniş bir Türk İslam eserleri koleksiyonu izleyicilerin beğenisine sunulacak.