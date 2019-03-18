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‘Kardeşler’ Almanya’nın en iyisi seçildi

MAGAZİN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
‘Kardeşler’ Almanya’nın en iyisi seçildi
Bu yıl 24. Kez yapılan Türkiye Almanya Film Festivalinin kazananları açıklandı. Üç farklı jüri ve seyirciler değişik kategorilerde açıklanan ödüllere göre, Ömür Atay'ın filmi Kardeşler, 24. Türkiye Almanya Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Kill me today, tomorrow I'm sick" filmindeki rolü ile Carlo Ljubek'e verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise İçerdekiler filmindeki performansı için Gizem Erman Soysaldı'ya verildi. Öngören Ödülü'nü yönetmenliğini Joachim Schroeder ve Tobias Streck'in yaptığı "Kill me today, tomorrow I'm sick" filmi aldı. Seyirci ise ödülünü Yılmaz Arslan'ın yönettiği Sandstern (Kumdan Yıldız) adlı filme verdi.
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‘Kardeşler’ Almanya’nın en iyisi seçildi
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