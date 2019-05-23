O beste için ikinci dava açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Müzisyen Mithat Can Özer'in 'Yeni ve Yeni Kalanlar' adlı bestesi iddiaya göre YouTube'da izin alınmadan yayınlanmıştı. Özer de İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 5 yıl önce Teknik Yapı Holding AŞ ile Vega Reklam ve Bilgisayar Hizmetleri Şirketi'ne dava açmıştı. Mahkeme 35 bin lirayı davalıların ödemesine karar verdi. Yargıtay'ın bozduğu dava yeniden görülürken Özer, bu defa Teknik Yapı Şirketi'ne ikinci kez dava açtı. Halen eserinin internette izinsiz kullanılmaya devam ettiğini belirten Özer, bu defa 55 bin lira tazminat istedi.