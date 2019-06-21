BUGÜN NELER OLDU

Hz. Ali Cenknâmeleri üzerine Türkçe eseri, Türk Tarih Kurumu yayınları arasında Ermeni sorunuyla ilgili bir tercümesi, çok sayıda ilmi ve edebi makalesi bulunan Fransız yazararaştırmacı Jean Louis Mattei, Ankara'da tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde 68 yaşında hayatını kaybetti. Mattei, vasiyeti gereği Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Mattei'nin eşi Nurcan Mattei, eşinin 21 yıldır mücadele ettiği miyastenia gravis hastalığına rağmen üretmeye devam ettiğini belirterek, "Türk topraklarına gömülmek istedi. Çok sevdi bu ülkeyi, burada olmak istedi" dedi.Fransa'nın Marsilya kentinde 1951 yılında doğan Jean-Louis Mattei, Aix en Provence'da, klasik edebiyat alanında lisans ve yüksek lisansını tamamladı.1976 yılında, Tevfik Fikret Lisesi ile kültürel-eğitsel işbirliği çerçevesinde Ankara'ya geldi. Türkçe ve Osmanlıca öğrendi. Öğretim Görevlisi ve çevirmen Nurcan Mattei ile evlendi. Eşiyle birlikte uzun yıllar Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümü'nde, Türkçeden Fransızcaya çeviri dersleri verdi.Sağlık sorunları nedeniyle emekli olup Ankara'ya yerleşti. Yaklaşık 21 yıldır mücadele ettiği kas hastalığı miyastenia gravis hastalığına rağmen üretmeye devam etti. Osmanlıca, Yunanca, Farsça, Ermenice, Arapçanın da aralarında bulunduğu 16 dil bilen Mattei, kariyeri boyunca çok sayıda çeviri yaptı, ilmi ve edebi makaleler ortaya koydu. Mattei'nin Hz. Ali Cenknâmeleri üzerine Türkçe eseri, alanında kaynak eser özelliği taşıdı. Türk Tarih Kurumu yayınları arasında Ermeni sorunuyla ilgili bir tercümesi, çeşitli tarih konularında Fransızca eserleri de vardı. Ayrıca çok sayıda ilmi ve edebi makalesi yayımlandı. Süleymanoğlu Cihangir ve Aynı Toprağın Kardeşleri adlı iki romanı bulunan Mattei, Türkçe'den Fransızca'ya onlarca kitap çevirdi.