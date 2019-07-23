Dünyaca ünlü DJ Solomun Ağustos’da yeniden İstanbul’da

Elektronik müziğin dünyadaki en iyi isimlerinden Solomun, kurucusu olduğu Hamburg çıkışlı Diynamic Festival ile ikinci kez İstanbul'da. Merakla beklenen festival bu yaz 3 Ağustos Cumartesi, gündüz Kilyos'daki Milyon Beach gece ise Volkswagen Arena'da sabaha dek süren maratonuyla yine akıllara kazınacak. Her iki alanda da setin başına geçecek olan Solomun'a tek günlük müzik festivalinde Adriatique, Boys Noize, Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins, Magdalena, Lehar, Undercatt, Musumeci, Moscoman, Andy Bros, Magit Cacoon, Innellea ve Andy Bros gibi yıldız isimler eşlik edecek.

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