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Dünyaca ünlü DJ Ağustos’da yeniden ’da

Elektronik müziğin dünyadaki en iyi isimlerinden , kurucusu olduğu Hamburg çıkışlı ile ikinci kez ’da. Kısa sürede elektronik müziğin en prestijli sahnesine dönüşen Diynamic Festival; Amsterdam, Münih ve Barcelona'nın ardından geçen yıl İstanbul’da müzikseverlerle buluşmuştu. Merakla beklenen festival bu yaz 3 Ağustos Cumartesi sabaha dek süren maratonuyla yine akıllara kazınacak.

Giriş Tarihi: 23.7.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 10:03
Dünyaca ünlü DJ Solomun Ağustos’da yeniden İstanbul’da

Elektronik müziğin dünyadaki en iyi isimlerinden Solomun, kurucusu olduğu Hamburg çıkışlı Diynamic Festival ile ikinci kez İstanbul'da. Merakla beklenen festival bu yaz 3 Ağustos Cumartesi, gündüz Kilyos'daki Milyon Beach gece ise Volkswagen Arena'da sabaha dek süren maratonuyla yine akıllara kazınacak. Her iki alanda da setin başına geçecek olan Solomun'a tek günlük müzik festivalinde Adriatique, Boys Noize, Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins, Magdalena, Lehar, Undercatt, Musumeci, Moscoman, Andy Bros, Magit Cacoon, Innellea ve Andy Bros gibi yıldız isimler eşlik edecek.

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Dünyaca ünlü DJ Solomun Ağustos’da yeniden İstanbul’da
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