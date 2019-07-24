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’un sesi Novi Pazarlıları büyüledi

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
TÜRKSOY’un sesi Novi Pazarlıları büyüledi
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Gençlik Korosu, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde konser verdi. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü himayesinde Novi Pazar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, TÜRKSOY'un üyesi olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan türküler seslendirdi. Bu yıl Avrupa'nın kültür başkenti olarak seçilen Filibe'deki konserin ardından Sırbistan'a gelen TÜRKSOY ekibi, 1 Ağustos'a kadar sırasıyla Budva, Cetinje, Dubrovnik, Trogir ve Lizbon şehirlerinde sahne alacak.
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TÜRKSOY’un sesi Novi Pazarlıları büyüledi
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