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için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Halk Müzikleri Festivali için geri sayım başladı
Dünyadan ve Türkiye'den halk müziğine emek veren isimleri buluşturan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Festivalin kurucusu olan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve birbirinden değerli isimlerden oluşan ekip festival hazırlıklarını heyecanla yürütüyor. Bingöl, "İlkinden çok daha geniş kapsamda bir festival düzenleyeceğiz. Yine birbirinden önemli ve sürpriz isimleri müzikseverlerle buluşturacağız" dedi. Bingöl, festivalin bu yıl 1-5 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CRR'nin katkıları ile düzenlenen festivalde geçen yıl dünyanın farklı coğrafyalarından gelen en iyi müzisyenler Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverler ile buluşmuştu. Festivali 20 bin kişi takip etmişti.
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Halk Müzikleri Festivali için geri sayım başladı
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