Volkan Arslan’dan Karadeniz müzik repertuarına yine muhteşem bir eser “Bir Ayrılık Rüzgarı”

Tüm digital platformlarda ve YouTube kanalında yerini alan eserde birbirinden değerli müzisyenlerin eşlik etti. Müzik yönetmenliğini ise Ayşe Önder üstlendi.

Karadeniz müziğinin dışında geçtiğimiz sene farklı tarzlarda "Ölümüne Sevdim" ve "Geceye Selamım Var" adlı iki tane single yayınlayan Arslan , "Bir Ayrılık Rüzgarı" ile yeni nesil Karadeniz eserleri içerisinde seçkin şarkılar arasında yer almayı hedefliyor. İki naif sesin yorumladığı bu eser tüm digital platformlarda ve radyolarda yerini aldı, dinleyicilerinin yorumlarını merakla bekliyor..