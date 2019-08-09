Bu hafta vizyona girecek filmler! Sinemada bu hafta hangi filmler var?

Sinema severler merakla 'Bu hafta hangi filmler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da vizyona girecek filmler duyuruldu. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

- "AYIN KARANLIK YÜZÜ: HİTLER'İN ÇOCUKLARI"

Finlandiyalı yönetmen Timo Vuorensola imzası taşıyan aksiyon ve komedi karışımı bilim kurgu filmi "Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları" izleyici ile buluşacak.

Devam filminin başrollerinde Julia Dietze, Tom Green, Udo Kier, Lloyd Kaufman, Stephanie Paul, Tero Kaukomaa, Vladimir Burlakov, Martin Swabey, Emily Atack, John Flanders, James Quinn, Jukka Hilden ve Lloyd Li oynuyor.

Nazilerin dünyayı ele geçirmeye çalıştığı Iron Sky filminin devamında, dünya nükleer savaş nedeniyle yaşanmaz hale gelmiştir. Kalan insanlar Naziler'in Ay'daki üssünde yaşamaktadır. Ancak burada yaşayanlar için yaşam koşulları kötüleşmeye başlayınca, dünyanın merkezindeki gizli bir şehre yolculuk yapmak gerekir. Ancak bu sırada karşılarına Vril önderliğindeki şekil değiştirebilen bir sürüngenler ırkı ve onların dinozor ordusu çıkar.

- "SADIK BİR ADAM"

Fransız filmlerinin meşhur yüzlerinden Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp başrolünde yer aldığı filmde; genç sinemacıya 90'ların en popüler isimlerinden Laetitia Casta ve Lily-Rose Depp eşlik ediyor.

Garrel'in senaryosunu Jean-Claude Carriere ile birlikte kaleme aldığı yapım evli bir çiftin ilişkisine odaklanıyor.