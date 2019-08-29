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nelerdir? İşte ...

Bu hafta vizyona giren filmler sinemaseverlerin yüzünü güldürecek.Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta üçü yerli olmak üzere 7 vizyona giriyor. ABD yapımı dram ve komedi türündeki "'ta Yağmurlu Bir Gün" filminde Timothee Chalamet, ve rol alıyor. Romantik bir hafta sonu geçirmek için New York'a giden genç çiftin yaşadıklarını konu edinen filmin yönetmenliğini usta yönetmen üstleniyor. İşte merak edenler için ve bu hafta vizyona girecek olan filmler...

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 12:31
Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri...

"NEW YORK'TA YAĞMURLU BİR GÜN"

ABD yapımı dram ve komedi türündeki "'ta Yağmurlu Bir Gün" filminde Timothee Chalamet, ve rol alıyor. Romantik bir hafta sonu geçirmek için New York'a giden genç çiftin yaşadıklarını konu edinen filmin yönetmenliğini usta yönetmen üstleniyor.

"MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET"

Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği fantastik türdeki yerli "Masal Şatosu: Sihirli Davet", masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki başrolleri paylaştığı filmde, masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını gören Neşe'nin sihirli bir anahtar bulmasıyla başlayan fantastik macerasını anlatıyor.

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Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri...
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