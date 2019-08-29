Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri...

"NEW YORK'TA YAĞMURLU BİR GÜN"

ABD yapımı dram ve komedi türündeki "New York'ta Yağmurlu Bir Gün" filminde Timothee Chalamet, Elle Fanning ve Selena Gomez rol alıyor. Romantik bir hafta sonu geçirmek için New York'a giden genç çiftin yaşadıklarını konu edinen filmin yönetmenliğini usta yönetmen Woody Allen üstleniyor.

"MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET"

Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği fantastik türdeki yerli film "Masal Şatosu: Sihirli Davet", masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki başrolleri paylaştığı filmde, masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını gören Neşe'nin sihirli bir anahtar bulmasıyla başlayan fantastik macerasını anlatıyor.