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Bu vizyona girecek nelerdir? İşte ...

Türkiye'deki salonlarında bu 5'i yerli 12 vizyona girecek. Birbirinden güzel bu hafta sinemaseverlerin yüzünü güldürecek. James Cox'un yönetmenliğini yaptığı, Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse, Kevin Spacey, Jeremy Irvine ve Billie Lourd'un rol aldığı "Düzenbazlar Kulübü" izleyici ile buluşacak.İşte ve bu hafta vizyona girecek filmler listesi...

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:32
Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri...

James Cox'un yönetmenliğini yaptığı, Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse, Kevin Spacey, Jeremy Irvine ve Billie Lourd'un rol aldığı "Düzenbazlar Kulübü" izleyici ile buluşacak.

1980'lerde ABD'yi sarsan gerçek bir hikayeye dayanan , bir grup Harvard mezununun kurduğu dolandırıcılık sistemini ve rayından çıkan olayları anlatıyor.

"HANGİ KADIN"

Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling ve Francis Leplay'in oynadığı "Hangi Kadın" adlı filmin yönetmenliğini Safy Nebbou yaptı.

Berlin Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan film, sosyal medya çılgınlığının ve sanal dünya algılarının gerçek hayatı nasıl etkilediğine gençler değil farklı bir yaş grubu üzerinden bakıyor.

Komedi ve dram karışımı yapımın hikayesi, filmin kahramanı 50 yaşındaki iki çocuklu akademisyen bir kadının, genç sevgilisini sosyal medya üzerinden gözetlemek amacıyla sahte bir hesap açmasıyla başlıyor.

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Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri...
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