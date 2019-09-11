Ayna Grubu’ndan sürpriz şarkı: Sultan! 30 yıllık dosyaların arasından çıkan hikaye

1995 yılından bu yana birçok ilke ve başarıya imza atan müzik grubu AYNA, 30 yıllık bir şarkıyı yeniden düzenleyerek müzikseverlerin karşısına çıktı. Sultan, yıllar önce Erhan Güleryüz tarafından yazılan ve melodiye dönüştürülen bir aşk öyküsü olmanın yanı sıra anne sevgisini anlatan bir şarkı olma özelliği taşıyor. Yeni şarkı için 'kayıt' diyen AYNA grubu üyeleri, stüdyonun tozlu raflarında unutulan parçayı buldu. Gelişen stüdyo imkanlarıyla yeniden düzenlenen şarkı otuz yıl önceki ruhla yeni bir sound'a bürünüyor.

Şarkının düzenlemesi AYNA grubu üyeleri tarafından, grubun solisti Erhan Güleryüz'den habersiz, sürpriz olarak yapıldı. Sultan şarkısının aranjesini Kaya Sevinç ve Barbaros Kaynak üstlendi. Mix Kaya Sevinç ve Genco Kulaksız tarafından gerçekleştirilirken, son dokunuşu mastering alanında Türkiye'nin en iyilerinden Erman Aydöner yaptı. Amerika'da birçok ünlü ile çalışan ve 2019 yılının başında AYNA grubu ile menajerlik anlaşması imzalayan Altan Nuh, 2019-2020 yıllarında AYNA severleri çok büyük sürprizin beklediğini söyledi.

AYNA'nın Sultan şarkısı, grubun Youtube kanalında bugün itibariyle yayında. Şarkının tüm dijital müzik platformlarında yer alması bekleniyor.

AYNA SULTAN ŞARKI SÖZLERİ

Sen oldun kalbimin ağrısı

Sonbahar ömrümün yarısı

Bir nefes gözümde tüm dünya bilirim

Yalandı gerisi

Aşktan yanıyor dağlar

Geçti o güzel yıllar

Hasret adımız olsun

Bir gün elbet kavuşur yollar

Kederi bırak sultan

Yeter ağlama

Yüreğime hasret düşer her damlada

Kederi bırak sultan

Yeter ağlama

Yüreğime aşkın düşer her damlada