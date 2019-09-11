Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Ayna Grubu’ndan sürpriz şarkı: Sultan! 30 yıllık dosyaların arasından çıkan hikaye

’ndan sürpriz şarkı: Sultan! 30 yıllık dosyaların arasından çıkan hikaye

Geçtiğimiz yıl Mimoza adlı paçasıyla hayranlarına sürpriz yapan , bu yıl da Sultan tekli çalışması ile müzikseverlerin karşısına çıktı. İlk defa grubun kanalından yayınlanan şarkının hikayesi ise oldukça ilginç. 30 yıl önce grubun solisti tarafından yazılan eser, grup üyeleri tarafından stüdyodaki dosyalar arasında bulundu. İşte Ayna Grubu’nun yeni single parçasının ilginç hikayesi ve Sultan şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 10:23
Ayna Grubu’ndan sürpriz şarkı: Sultan! 30 yıllık dosyaların arasından çıkan hikaye

1995 yılından bu yana birçok ilke ve başarıya imza atan müzik grubu AYNA, 30 yıllık bir şarkıyı yeniden düzenleyerek müzikseverlerin karşısına çıktı. Sultan, yıllar önce Erhan Güleryüz tarafından yazılan ve melodiye dönüştürülen bir aşk öyküsü olmanın yanı sıra anne sevgisini anlatan bir şarkı olma özelliği taşıyor. Yeni şarkı için 'kayıt' diyen AYNA grubu üyeleri, stüdyonun tozlu raflarında unutulan parçayı buldu. Gelişen stüdyo imkanlarıyla yeniden düzenlenen şarkı otuz yıl önceki ruhla yeni bir sound'a bürünüyor.

Şarkının düzenlemesi AYNA grubu üyeleri tarafından, grubun solisti Erhan Güleryüz'den habersiz, sürpriz olarak yapıldı. Sultan şarkısının aranjesini Kaya Sevinç ve Barbaros Kaynak üstlendi. Mix Kaya Sevinç ve Genco Kulaksız tarafından gerçekleştirilirken, son dokunuşu mastering alanında Türkiye'nin en iyilerinden Erman Aydöner yaptı. Amerika'da birçok ünlü ile çalışan ve 2019 yılının başında AYNA grubu ile menajerlik anlaşması imzalayan Altan Nuh, 2019-2020 yıllarında AYNA severleri çok büyük sürprizin beklediğini söyledi.

AYNA'nın Sultan şarkısı, grubun Youtube kanalında bugün itibariyle yayında. Şarkının tüm dijital müzik platformlarında yer alması bekleniyor.

AYNA SULTAN ŞARKI SÖZLERİ

Sen oldun kalbimin ağrısı
Sonbahar ömrümün yarısı
Bir nefes gözümde tüm dünya bilirim
Yalandı gerisi

Aşktan yanıyor dağlar
Geçti o güzel yıllar
Hasret adımız olsun
Bir gün elbet kavuşur yollar

Kederi bırak sultan
Yeter ağlama
Yüreğime hasret düşer her damlada
Kederi bırak sultan
Yeter ağlama
Yüreğime aşkın düşer her damlada

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayna Grubu’ndan sürpriz şarkı: Sultan! 30 yıllık dosyaların arasından çıkan hikaye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN