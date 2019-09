Halil Sezai Seni Çektim İçime şarkı akorları burada! Seni Çektim İçime kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Seni Çektim İçime bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Seni Çektim İçime akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Seni Çektim İçime şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ :AYY-AYY-AYAY Bm C Seni çektim içime Bm C Hava diye, sen diye diye Bm C Sınırları zorladım Bm C Bitme diye, dön diye diye Bm C oooooooo ooooooooo Bm C Seni buldum içimde Bm C Yara diye, sar diye diye Bm C Zamanları topladım Bm C Al diye, kal diye diye Bm C oooooooooo aaaaaaaaaa Bm C Zamanı durdurup vuran yok Bm C Çığlıklar akıttım duyan yok Bm C Yok öyle biri, kimse yok Bm Saklayın beni Bm C Örtün üstüme çiçekleri Bm C Halim yok, halim yok Bm C ooooooooo uuaaaaaaaaaaa Bm C Bir şeyler saklı içimde Bm C Sınırlar var, bilmem ki niye niye Bm C Resimler eski halinde Bm Saklayın beni Bm C Örtün üstüme çiçekleri Bm C Halim yok,Halim Yok! Bm C ooooooooooo uuaaaaaaaaaaa..