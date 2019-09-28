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Halil Sezai şarkı akorları burada! Seni Çektim İçime kolay ve orijinal ton

Türkiye’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Seni Çektim İçime ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Halil Sezai Seni Çektim İçime akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 18:16
Halil Sezai Seni Çektim İçime şarkı akorları burada! Seni Çektim İçime kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Seni Çektim İçime bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Seni Çektim İçime akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Seni Çektim İçime şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ :AYY-AYY-AYAY 

 Bm         C
Seni çektim içime
 Bm         C                                  
Hava diye, sen diye diye
  Bm           C      
Sınırları zorladım
Bm            C  
Bitme diye, dön diye diye
Bm        C
oooooooo ooooooooo
Bm        C   
Seni buldum içimde
Bm         C
Yara diye, sar diye diye
Bm           C
Zamanları topladım
Bm         C
Al diye, kal diye diye
Bm         C
oooooooooo aaaaaaaaaa
Bm           C
Zamanı durdurup vuran yok
Bm             C
Çığlıklar akıttım duyan yok
Bm            C
Yok öyle biri, kimse yok
Bm
Saklayın beni
Bm           C 
Örtün üstüme çiçekleri
Bm         C
Halim yok, halim yok
Bm           C
ooooooooo uuaaaaaaaaaaa
 
Bm               C
Bir şeyler saklı içimde
Bm              C
Sınırlar var, bilmem ki niye niye
Bm            C
Resimler eski halinde
Bm
Saklayın beni
Bm           C
Örtün üstüme çiçekleri
Bm        C
Halim yok,Halim Yok!
Bm           C
ooooooooooo uuaaaaaaaaaaa..

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Halil Sezai Seni Çektim İçime şarkı akorları burada! Seni Çektim İçime kolay akor ve orijinal ton
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