Adale nasıl yazılır? Doğru yazılışı adele mi, adale mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Adale nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile adale kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

ADALE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''adale'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Adale ağrısı çekenler kervanında bende yer aldım.

Adalem çok ağrıyor.

DOĞRU: Adale

YANLIŞ: Adele