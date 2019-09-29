Ara sıra nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''ara sıra'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, ara sıra nasıl yazılır? TDK'ye göre ara sıra birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ARA SIRA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ara sıra'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Ara sıra kitap okurum.

Ara sıra müze ziyaretine gidiyorum.