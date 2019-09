Oğuzhan Koç Her Aşk Bir Gün Biter şarkı akorları burada! Her Aşk Bir Gün Biter kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Her Aşk Bir Gün Biter bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Her Aşk Bir Gün Biter akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Her Aşk Bir Gün Biter şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Am F Bir güne daha böyle başlamak Am F Pencereden bakıp hep boşlamak Am F Donar ellerim susar dillerim AM F Utanmasam hala beklerim G F Am Beni burada öpmüştün aaaah G F Am Yağmurlarda yürümüştük G F Am Bana burada küsmüştün aaaah G F Am Ağustosta üşümüştüm Am Dm Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok ki bir bildiğim ] G Em Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim ] F(DM) G x2 Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer ] F(DM) G Am Her aşk gibi bu da bir gün biter. ]