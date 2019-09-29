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Her Aşk Bir Gün Biter şarkı akorları burada! Her Aşk Bir Gün Biter kolay ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği Her Aşk Bir Gün Biter şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Her Aşk Bir Gün Biter ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Her Aşk Bir Gün Biter akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 16:27
Oğuzhan Koç Her Aşk Bir Gün Biter şarkı akorları burada! Her Aşk Bir Gün Biter kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Her Aşk Bir Gün Biter bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Her Aşk Bir Gün Biter akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Her Aşk Bir Gün Biter şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Am            F
Bir güne daha böyle başlamak
Am               F
Pencereden bakıp hep boşlamak
Am            F
Donar ellerim susar dillerim 
AM             F
Utanmasam hala beklerim 
G           F        Am
Beni burada öpmüştün aaaah
G      F    Am
Yağmurlarda yürümüştük 
G           F         Am
Bana burada küsmüştün aaaah 
G     F   Am
Ağustosta üşümüştüm 

Am                                    Dm                  
Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok ki bir bildiğim ] 
G                                Em
Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim     ]   
F(DM)                    G                                      x2
Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer           ]   
F(DM)        G             Am
Her aşk gibi bu da bir gün biter.                         ]

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Oğuzhan Koç Her Aşk Bir Gün Biter şarkı akorları burada! Her Aşk Bir Gün Biter kolay akor ve orijinal ton
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