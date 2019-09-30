Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Tam sayı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre tam sayı birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre tam sayı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:44
Tam sayı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''tam sayı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, tam sayı nasıl yazılır? TDK'ye göre tam sayı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

TAM SAYI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''tam sayı'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu hafta öğretmenim tam sayıları öğretecek.

Tam sayılar için özel eğitim dersi almaya başladım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tam sayı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN