Tam sayı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''tam sayı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, tam sayı nasıl yazılır? TDK'ye göre tam sayı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

TAM SAYI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''tam sayı'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu hafta öğretmenim tam sayıları öğretecek.

Tam sayılar için özel eğitim dersi almaya başladım.