Galada duygusal anma

Yapımcılığı Levent Cengizhan'ın üstlendiği yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu senaryosunu Ayberk Çınar'un yazdığı başrollerini Ali Sunal ve Onur Atilla'nın paylaştığı Hareket Sekiz filminin galası önceki akşam Kanyon Cinemaxium'da yapıldı. Hareket Sekiz filminin oyuncuları ve yapımcısı Levent Cengizhan gala gecesinde, akciğer kanserinden vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nu andı. Film öncesi usta oyuncunun Ali Sunal ile oynadığı filmleri ve röportajlarından kısa kesitler yayınlandı.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu yaşamını yitirdi!

Başarılı oyuncu Ali Sunal, babası gibi gördüğü Tarık Ünlüoğlu için hazırlanan görüntüleri izlerken gözyaşlarına hâkim olamadı. Ali Sunal, usta oyuncuyla ilgili olarak basın mensuplarına, "Ben 10-15 senedir Tarık ağabeysiz, Tarık Ünlüoğlu olmadan hiçbir özel günümü hiçbir mutluluğumu hiçbir üzüntümü yaşamıyorum. Onsuz ilk defa bu gala oldu. Hayatta olsa sağlığı yerinde olsa gelirdi diye düşünüyorum. Beni ne mutlu, ne üzüntülü anımda yalnız bırakmadı. 'Benim Annem Bir Melek'te onun oğlunu oynamaktan gurur duyuyorum. Onun yokluğu bizde çok hissedilecek. Filmin önüne kısa bir şey yaptık. Onu anmak için ama yetmez Tarık ağabeye en azından ben onu burada hissetmek istedim. Tarık ağabeyin de bu galada olduğunu düşünmek istiyorum" dedi.

Filmde oynayan Onur Atilla ise, "Tiyatronun ve sinemanın ustası ağabeyimiz bütün sevenlerine hayranlarına baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun" diyerek usta oyuncuyu andı. Ünlüoğlu'nun cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.