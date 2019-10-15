‘Dali’nin Kadınları’ ve ‘Esaretin Bedeli’ oyunları Türkiye’yi gezecek…

'ESARETİN BEDELİ'

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye'de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan "Esaretin Bedeli" oyunu Anadolu turnesine çıkıyor. Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven'in (Müdür Stammas) paylaştığı "Esaretin Bedeli" 23 Ekim'de Denizli'de, 24 Ekim'de İzmir'de, 28 Ekim'de Caddebostan'da, 2 Kasım'da Bakırköy'de, 10 Kasım'da Ankara'da, 11 Kasım'da Konya'da, 20 Kasım'da Beylikdüzü'nde, 29 Kasım'da Adana'da, 30 Kasım'da Gaziantep'te sahnelenecek.

25 kişilik dev bir kadrosuyla izleyenleri adeta büyüleyen oyun seyirciye unutamayacağı bir tiyatro deneyimi yaşatacak.

'DALİ'NİN KADINLARI'

Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan'ın (Virginia Woolf) paylaştığı, "Dali'nin Kadınları" sezonun en çok ilgi gören oyunları arasında başı çekiyor. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan bu absürt komedi aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarını da içeriyor.

İzleyicileri olağandışı bir yüzleşmeye davet eden "Dali'nin Kadınları" 16 Ekim-13 Kasım arası İstanbul'da 4 kez izleyici karşısına çıkacak. Oyun 21 Kasım'da Çanakkale'de, 27 Kasım'da Adana'da sahnelendikten sonra 5 Aralık'ta tekrar İstanbul'a dönüyor.