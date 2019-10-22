Bağlılık Aslı seyirciyle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği önümüzdeki yıl Oscar yarışında En İyi Yabancı Dilde Film dalı için Türkiye'nin adayı olan Bağlılık Aslı filmi 7. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj yarışma kapsamında seyircilerinin karşısına çıktı. Atlas Sineması'nda seyirciyle buluşan film sonrası, başrol oyuncuları Kübra Kip ve Ece Yüksel'in de katılımıyla bir söyleşi gerçekleşti. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterimin sorucevap bölümünün moderatörlüğünü sinema yazarı Kürşat Saygılı üstlendi."Role hazırlanmak çok kolay olmadı" diyen Kübra Kip, anne olmadığından dolayı bu rolün kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu ifade etti. Semih Kaplanoğlu ile çalışmanın keyif olduğunu da dile getiren Kip, senaryonun çok incelikli olduğundan bahseden oyuncu; "Filmde kendi adıma oynarken düşünmediğim birtakım bağlantılar, birtakım göndermeler var" şeklinde konuştu. Yüksel, senaryonun çok derinlikli yazıldığını, sanki bir erkeğin elinden çıkmamış gibi olduğunu da dile getirdi.Yönetmenliğini ve senaryosunu Buğday'ın tanınan yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği film, annelik olgusunu odak noktasına yerleştiriyor. Doğum izninin ardından işe dönmeye çalışan Aslı ve hayatındaki çalkantıların arasında sürüklenen bebek bakıcısı anne Gülnihal, hayatlarındaki derin farklılıklara rağmen bir araya geliyor ve bu durum Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmasına neden oluyor.