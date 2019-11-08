"Siz Ne Dersiniz?” 32 yıl sonra yeniden sahnede!

Faik Ertener tarafından kaleme alınan ve hayatından mutlu olmayan insanın, başka biri olma macerasını işleyen "Siz Ne Dersiniz?" adlı çocuk oyunu, Devlet Tiyatroları (DT) tarafından 32 sene sonra ilk defa sahnelenecek. "Siz Ne Dersiniz?" oyunu, Devlet Tiyatroları repertuarında en son 1986-1987 sezonunda yer almıştı.

O dönem kadrosunda Güven Kıraç, Serhat Özcan, Tuna Orhan ve Bülent Emin Yarar gibi aktörlerin yer aldığı oyun, aradan geçen 32 yıl sonra; Can Yılmaz, Cansın Bezircilioğlu, Çiçek Üstün, Engin Ünal, Evrim Kırıcı, Gökhan Eroğlu, Gülçin Arslan, Görkem Koyuncu, Kürşat Kurnaz, Koraycan Yanaşık, Melis Aslan ve Tuğrul Kızıldemir'li kadrosuyla yeniden sahnelenecek.