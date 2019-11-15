Kelebekler filmi konusu ve oyuncuları! Tolga Karaçelik’in Sundance ödüllü Kelebekler filmi nerede çekildi?

Gişe Memuru ve Sarmaşık gibi dram, gerilim türündeki filmleriyle tanıdığımız Tolga Karaçelik, bu kez bir durum komedisiyle karşımızda. Eleştirmenler tarafından absürt komedi tadında oldukça eğlenceli, zeki ve yaratıcı diyalogları ile bir o kadar da akıcı olarak değerlendirilen Kelebekler filmi, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Çekimleri Milas'ın Hasanlar köyünde gerçekleşen filmin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Bununla birlikte filmin ana karakterleri olan 3 kardeşin, hikayede gittikleri köyün adının da Hasanlar olması, Kelebekler filmindeki Hasanlar köyü gerçekten var mı sorusunun araştırılmasına sebep oluyor. İşte Kelebekler filminin konusu, oyuncu kadrosu, çekildiği mekanlar ve merak edilen diğer detaylar…

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU

Kelebekler filmi, yıllar içerisinde birbirlerinden ayrı düşen ve birbirlerini pek tanımayan üç kardeşin, bir sebepten ötürü bir araya geldikten sonra birbirlerini daha iyi tanımaya çalışırken başlarından geçenleri konu ediniyor. Üç kardeşten astronot olan Cemal, aktör Kenan ve öğretmen Suzan'ı babalarından gelen bir telefonun ardından bir araya getirir. Babaları üç kardeşi bir arada görmek istediğini, bu yüzden köye gelmelerini istediğini Cemal'e söylemiştir. Üç kardeş bir araya gelip köye ulaştıklarından babaları ölmüş, kelebeklerin geldiği dönemde gömülmek istediğini vasiyet etmiştir. Bir süre daha köyde durmak zorunda kalan kardeşler, bu sürede hem birbirlerini hem de babalarını daha iyi tanımaya çalışacaklardır.

KELEBEKLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? HASANLAR KÖYÜ NEREDE?

Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmi Gişe Memuru'nda da bahsedilen Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.

Kısa sürede ve zor şartlar altında çekimleri tamamlanan filmde komedi ve dramın iç içe geçtiği sahnelere bolca rastlamak mümkün. Yönetmen Tolga Karaçelik, filmin çıkış noktasının amcası Mazhar Candan'ın ölümü olduğunu ve bu nedenle de hikayede yer alan babanın adının Mazhar olduğunu söylüyor.

KELEBEKLER FİLMİ OYUNCULARI

Bartu Küçükçağlayan

Tolga Tekin

Tuğçe Altuğ

Serkan Keskin

Hakan Karsak

Ezgi Mola

Ercan Kesal

Bedir Bedir

Gülçin Kültür Şahin

Murat Sağlam

Seda Türkmen

Mustafa Kırantepe

Serkan Ercan

Emin Alper

KELEBEKLER FİLMİ ASTRONOT CEMAL KARAKTERİ – TOLGA TEKİN

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tolga Tekin 19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde görev yapmaktadır.

Tolga Tekin, 2000 – 2008 yılları arasında "Bizim Evin Halleri" dizisinde Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu, Ayşenil Şamlıoğlu, Zeynep Koltuk ile birlikte oynadı. Tekin, 20 Temmuz 2013 tarihinde dizi oyuncusu Zeynep Koltuk ile evlendi. 2014 yılında boşandı.

2014 – 2015 yılları arasında "Paramparça" adlı dizide Özkan karakterini canlandırdı. Yine 2015 yılında senaryosunu ve yönetmenliğini Seren Yüce'nin yaptığı "Rüzgarda Salınan Nilüfer" adlı sinema filminde Songül Öden, Tolga Tekin, Tülay Günal, Eraslan Sağlam ile birlikte başrolde oynamıştır.

KELEBEKLER FİLMİ AKTÖR KENAN KARAKTERİ – BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

Bartu Küçükçağlayan, müzisyen, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur.

Eskişehir'de doğan Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore'lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasında Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı.

Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.

Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazandı.

Kendisi aynı zamanda, Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ve gitar çalmaktadır.

KELEBEKLER FİLMİ ÖĞRETMEN SUZAN KARAKTERİ – TUĞÇE ALTUĞ

1987 yılında İstanbul'da doğan Tuğçe Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2010 yılında tiyatro kariyerine başlayan Altuğ, sergilediği başarılı performanslarla birçok ödül kazandı. Tiyatro kariyerini sürdürürken bir yandan da kısa filmler ve reklam filmlerinde yer alan Tuğçe Altuğ, "Küçük Sırlar", "Sen de Gitme", "Uçurum", "Evlerden Biri", "Yılanların Öcü" gibi dizilerde oynadı. Tuğçe Altuğ ayrıca "Kaybedenler Kulübü", "Dünyanın En Güzel Kokusu", "Kelebekler" gibi filmlerde yer aldı.