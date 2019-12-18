Kazakistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etmesiyle Orta Asya'da yeni bir bağımsız cumhuriyet kuruldu.
Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı
Ülkenin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık günü kutlamaları Zeytinburnu'nda yapıldı.
Günün anlam önemini anlatan konuşmaların yapıldığı törende, coşkulu anlar yaşandı.
Törene, Kazak Türkleri Başkanı Fazıl Toplu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Başkonsolosu Bavurcan Abdurahmanov ve Büyük Elçi katıldı.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Akdeniz Salonunda gerçekleştirilen tören; kısa piyes, canlandırma ve geleneksel müzikle renklendirildi.