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'ın 28. kutlamaları yapıldı

Orta Asya'nın hızla gelişen ülkelerinden ve dünyanın 30 gelişmiş ülkesi arasına girmeyi hedefleyen , bağımsızlığının 28. yılını kutluyor. vakfı ve gençlik kollarıyla düzenlenen Kazakistan'ın 28. , 'nda kutlandı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:13
Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı

Kazakistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etmesiyle Orta Asya'da yeni bir bağımsız cumhuriyet kuruldu.

Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı

Ülkenin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık günü kutlamaları Zeytinburnu'nda yapıldı.

Günün anlam önemini anlatan konuşmaların yapıldığı törende, coşkulu anlar yaşandı.

Törene, Kazak Türkleri Başkanı Fazıl Toplu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Başkonsolosu Bavurcan Abdurahmanov ve Büyük Elçi katıldı.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Akdeniz Salonunda gerçekleştirilen tören; kısa piyes, canlandırma ve geleneksel müzikle renklendirildi.

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Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı
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