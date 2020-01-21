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Bir tiyatro klasiği:

Başrolünde 'ın yer aldığı, 'in ünlü oyunu ''   tarafından sahneleniyor. “Can sıkıntısının tragedyası” olarak tanımlanan oyun ocak ayında izleyici ile buluşmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 21.1.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 17:55 ABONE OL
Bir tiyatro klasiği: Hedda Gabler

Tiyatro Pangar'ın sahnelediği 'Hedda Gabler' prömiyerini yaptığı ekimden bu yana farklı sahnelerde izleyici ile buluşmuştu. Norveçli yazar Henrik Ibsen'in yazdığı, Patrick Marber'ın uyarladığı bu tiyatro klasiği; Beliz Güçbilmez'in çevirisi, Mehmet Birkiye'nin rejisi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

"Can sıkıntısının tragedyası" olarak tanımlanan, modern döneme damgasını vurmuş ve dünya çapında ses getirmiş bir metin olma özelliğini taşıyan 'Hedda Gabler', ülkemizde ilk kez bir özel tiyatro tarafından sahneleniyor. Oyun, bir kadın anti-kahramanın gözünden insanın modern dünyadaki yaşam amacını ve bu amacın varlığını sorgulatıyor.

Ocak ayında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Şubat ayından ise Zorlu PSM'de izlenebilecek oyunun başrolünde Demet Evgar var. Kadroda yer alan diğer isimler ise şöyle: Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper ve Merve Satılan.

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Bir tiyatro klasiği: Hedda Gabler
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