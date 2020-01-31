Usta’ya Roma’da büyük ilgi

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", İtalya'nın başkenti Roma'da da açıldı. Londra, Paris, Kyoto ve New York'un ardından 5'inci durak olan Roma'nın tarihi kent merkezinde yer alan Trastevere Müzesi'nde İtalyan sanatseverlerle buluşan sergide, iki yıl önce kaybettiğimiz Ara Güler'in 1950'ler ve 60'lardan İstanbul fotoğraflarının yanı sıra, aralarında Federico Fellini, Antonio Tabucchi, Bernardo Bertolucci, Sophia Loren gibi İtalyan isimlerin de bulunduğu portreler seçkisi ön plana çıkıyor. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin başta olmak üzere, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalyan Milletvekili Valentino Valentini, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Başdanışmanı Debora Lepre, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in katıldığı sergi açılışında davetlilere yaprak sarma, mercimek köftesi, kısır, su böreği, baklava, lokum ve Türk kahvesi ikram edildi. Alptekin, "Romalılar çok ilgililer. 45 İstanbul fotoğrafı, 37 de portre var. Portreleri seçerken gittiğimiz ülkenin önde gelen tarihi isimlerini ön plana çıkararak hazırlamaya çalışıyoruz" İlker GEZİCİ / ROMA

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