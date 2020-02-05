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nedir? 1917 oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor ve ne zaman vizyona girecek?

BAFTA 2020 ödüllerine, kelimenin tam anlamı ile damga vurdu. En İyi Film, En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere yedi dalda ödül kazanan filmin konusu ve oyuncuları oldukça merak ediliyor. Tam bu noktada, ' ne, oyuncuları kimler ve ne zaman vizyona girecek?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 1917 filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman vizyona girecek? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:39 ABONE OL
1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor ve ne zaman vizyona girecek?

1917 filmi, 73. kez düzenlenen BAFTA film festivaline damgasını vurdu. 7 dalda ödül kazanan film, konusu ve oyuncuları ile de günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Peki, 1917 filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman vizyona girecek? İşte, merak edilenler...

1917 FİLMİ KONUSU NE?

1917, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin hikayesini konu ediyor. konu ediyor. I. Dünya Savaşı sırasında Britanya askeri olan Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanır. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake'in kardeşi de kurtarılabilecek askerlerin arasındadır. Bu durumda Blake'i daha da fazla ciddiye alması gereken bir mücadele bekliyordur.

1917 OYUNCULARI

  • Benedict Cumberbatch
  • Richard Madden
  • Mark Strong
  • George MacKay
  • Dean-Charles Chapman

1917 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dram ve savaş türündeki yapıt, 21 Şubat 2020 Cuma günü vizyona girecek.

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