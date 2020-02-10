Laura Dern kimdir? En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar’ı kazanan Laura Dern’in kariyeri…

53 yaşındaki oyuncu Laura Dern, oyunculuk hayatına çocukluk döneminde başlamıştır. Laura Dern, daha 9 yaşındayken Lee Strasberg Tiyatro Enstitüsü'nde eğitim almaya başladı. Oyuncunun ilk işlerinden olan, ve başrolde Jodie Foster ın oynadığı Foxes filmi gençlik yıllarının ilk başarılarındandır. Daha sonra ise küçük rollerde bir kaç filmde boy gösterdikten sonra sinemanın dahi yönetmenlerinden David Lynch in yönettiği Mavi Kadife filminde yıldız gibi parladı. Kyle MacLachlan ile beraber başrollerden olan 'Sandy Williams' adlı komşu kızını başarılı şekilde oynadı. 1986 yılındaki buluşmalarının ardından David Lynch ile 1990 yılında tekrar buluştu. Nicolas Cage ile baş rolü paylaştığı Vahşi Duygular filminde Lula Fortune adlı serseri aşığı canlandırdı. Gerçek annesiyle kamera karşısında yine anne-kızı canlandırdığı filmde büyük övgüler topladı.

Laura Dern; 1993'te Afterburn filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü, 2009'da Recount filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü, 2012'de Enlightened dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü ve Big Little Lies dizisindeki performansıyla 2017'de Üstün Yardımcı Kadın Oyuncu Primetime Emmy Ödülü ile 2018'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü kazandı.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laura Dern – En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Netflix'te yayınlanan Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern'in almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu ve kazandı.

MARRIAGE STORY'NİN KONUSU

Başrollerinde Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın rol aldığı Marriage Story, evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu ediyor. Bir yönetmen olan Charlie ve oyuncu olan eşi Nicole, evliliklerinde sona gelen bir çiftir. Boşanmaya karar veren çift, bu süreci kolayca sona erdirmeyi düşünse de işler pek de düşündükleri gibi gitmez. Çocuklarının velayeti işin içine girince, süreç beklediklerinden daha karmaşık bir hal alır.