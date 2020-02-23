"Nuh'un Gemisi Cudi'de" filminin Şırnak'taki çekimleri başladı

Vali Pehlivan, ilk sahnesi Şırnak Belediyesinde çekilen filmin setini, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile ziyaret etti.

Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, filme ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Nuh Tufanı'nın, dünya tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, "Nuh Tufanı ile ilgili film, Türkiye'de ilk defa çekiliyor. Filmin kentimizde olmasının sevincini yaşıyoruz. Filmin en iyi şekilde çekilmesi için her türlü ortamı sağlayacağız. İnşallah sinemada güzel neticeler getirecektir." diye konuştu.

Filmin yapımcısı Bülent Durgun da 6 aylık çalışmanın sonucunda ilk çekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Filmde, kentteki birlik beraberliği vurgulayacaklarını aktaran Durgun, "Valilik başta olmak üzere bölge komutanımız ve kaymakamlarımızdan büyük destek aldık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu filmden sonra Mem-u Zin filmini ve bu filmimizin ikincisini çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Metin Yıldız ise "Filmde, buradaki misafirperverliğin yanında Nuh'un Gemisi'nin Şırnak'ta olduğunu tüm dünyaya hatırlatmak istedik." dedi.

Oyuncu Oktay Gürsoy da şehirde büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Buraya daha fazla turistin gelmesini amaçlayarak bu filmi çekiyoruz. Gözlemlediğimiz kadar burası çok güzel bir yer." diye konuştu.