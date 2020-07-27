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ve Şarkı Sözleri burada! İlyas Yalçıntaş İçimdeki Duman Kolay Akorları

İlyas Yalçıntaş'a ait şarkısı birçok müziksever tarafından dinleniyor. Aynı zamanda bu şarkıyı gitar ile çalmak isteyenler İlyas Yalçıntaş ve şarkı sözlerini araştırıyor. Müzik ile daha profesyonel ilgilenenler ise, İçimdeki Duman solo çalınışını araştırıyor. Bu başlık altında, İlyas Yalçıntaş İçimdeki Duman ve sözleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 21:05 ABONE OL
İçimdeki Duman Akor ve Şarkı Sözleri burada! İlyas Yalçıntaş İçimdeki Duman Kolay Akorları

İlyas Yalçıntaş'a ait İçimdeki Duman akor ve şarkı sözleri, her gün birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Eşsiz melodisi ve sözleri ile sevenlerin de vazgeçilmez bir parçası olan İçimdeki Duman akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer almaktadır. İçimdeki Duman akorları, orijinal ton ve kolay olmak üzere iki farklı versiyonda yer almaktadır. Aşağıda, hem İçimdeki Duman kolay, baresiz akorları hem de orijinal ton akorlar yer alıyor.


İLYAS YALÇINTAŞ İÇİMDEKİ PİNHANİ AKORLARI ORİJİNAL TON

F#m (2)                          G
 Biri vardı çoktan izi kaldı kalpte 
                Bm
 Camımın damlasında 
G             Em                     D (2)
 Duruyormuş orda sanki bir düşmancasına

F#m (2)                        G
 Sevemez misin aşkı bağlayamaz mı 
                 Bm
 Gönlümün bahçesine
G                Em                      D (2)
 Kanadım kırıldı bak yağmurum ol yağ yüzüme 

         G             Em
Tükendim çok yaraları açan 
       A              F#m
Dağılmıyor içimdeki duman 
         Em              G
Sen istersen yanalım o zaman 
          F#m--Em          F#m
Gel artık yok   yüreğe dokunan
---------------o-------------
Akorlar:
F#m: 2 4 4 2 2 2
G  : 3 2 0 0 0 3
Bm : 0 2 4 4 3 2
D  : x x 0 2 3 2
Em : 0 2 2 0 0 0

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İLYAS YALÇINTAŞ İÇİMDEKİ PİNHANİ AKORLARI KOLAY TON

Em                             F
Biri vardı çoktan izi kaldı kalpte 
          G    Am
Camımın damlasında 
F           Dm                  Cmaj7
Duruyormuş orda sanki bir düşmancasına

Em                          F
Sevemez misin aşkı bağlayamaz mı
              G  Am
Gönlümün bahçesine
F            Dm                       Cmaj7   DmEm
Kanadım kırıldı bak yağmurum ol yağ yüzüme 

       F              Dm
Tükendim çok yaraları açan 
       G              Em
Dağılmıyor içimdeki duman 
      Dm                  F
Sen istersen yanalım o zaman 
      Em        Dm      Em
Gel artık yok yüreğe dokunan
ddd

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İçimdeki Duman Akor ve Şarkı Sözleri burada! İlyas Yalçıntaş İçimdeki Duman Kolay Akorları
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