İçimdeki Duman Akor ve Şarkı Sözleri burada! İlyas Yalçıntaş İçimdeki Duman Kolay Akorları

İlyas Yalçıntaş'a ait İçimdeki Duman akor ve şarkı sözleri, her gün birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Eşsiz melodisi ve sözleri ile sevenlerin de vazgeçilmez bir parçası olan İçimdeki Duman akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer almaktadır. İçimdeki Duman akorları, orijinal ton ve kolay olmak üzere iki farklı versiyonda yer almaktadır. Aşağıda, hem İçimdeki Duman kolay, baresiz akorları hem de orijinal ton akorlar yer alıyor.



İLYAS YALÇINTAŞ İÇİMDEKİ PİNHANİ AKORLARI ORİJİNAL TON

F#m (2) G Biri vardı çoktan izi kaldı kalpte Bm Camımın damlasında G Em D (2) Duruyormuş orda sanki bir düşmancasına F#m (2) G Sevemez misin aşkı bağlayamaz mı Bm Gönlümün bahçesine G Em D (2) Kanadım kırıldı bak yağmurum ol yağ yüzüme G Em Tükendim çok yaraları açan A F#m Dağılmıyor içimdeki duman Em G Sen istersen yanalım o zaman F#m--Em F#m Gel artık yok yüreğe dokunan

---------------o------------- Akorlar: F#m: 2 4 4 2 2 2 G : 3 2 0 0 0 3 Bm : 0 2 4 4 3 2 D : x x 0 2 3 2 Em : 0 2 2 0 0 0

Hayat Bayram Olsa akor ve sözleri: Sevilen şarkı Hayat Bayram Olsa akorları kolay ve baresiz

İLYAS YALÇINTAŞ İÇİMDEKİ PİNHANİ AKORLARI KOLAY TON

Em F Biri vardı çoktan izi kaldı kalpte G Am Camımın damlasında F Dm Cmaj7 Duruyormuş orda sanki bir düşmancasına Em F Sevemez misin aşkı bağlayamaz mı G Am Gönlümün bahçesine F Dm Cmaj7 DmEm Kanadım kırıldı bak yağmurum ol yağ yüzüme F Dm Tükendim çok yaraları açan G Em Dağılmıyor içimdeki duman Dm F Sen istersen yanalım o zaman Em Dm Em Gel artık yok yüreğe dokunan

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