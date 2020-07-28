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akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda Cm akoru basma ve parmak duruşu

, modern müzikte birçok şarkıda yer almaktadır. Bareli bir akor olduğu için kimi zaman parmakları zorlasa da, üst telleri boş bırakarak ve es geçerek, Cm akorunu kolayca basabilirsiniz. Peki, Cm akoru nasıl çalınır ve hangi parmak hangi telde olmalıdır? Bu başlık altıda Cm akoru gitar ile nasıl çalınacağı hakkında detaylar ve resimli anlatım yer almaktadır. İşte, Cm akoru gitar ile çalınışı…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 12:52 ABONE OL
Cm akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda Cm akoru basma ve parmak duruşu

Cm akoru, Türk müziğinde birçok eserde yer almaktadır ve basılışı oldukça kolaydır. Her ne kadar bareli bir akor olsa da, üst teli boş bırakarak tellere yaptığınız baskıyı azaltabilir, böylece parmak duruş şeklinin sizi yormasını engelleyebilirsiniz. Peki, Cm akoru gitar ile nasıl çalınır ve parmakların duruşu nasıl olacaktır? İşte, Cm akoru gitar ile çalma hakkında resimli anlatım…

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CM AKORU GİTAR İLE NASIL ÇALINIR

Cm akoru, hem bareli hem de baresiz olarak iki farklı çekilde basılabilir. Aşağıdaki görselde, her iki Cm akoru biçimi de yer almaktadır.

Bb akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda Bb akoru basma ve parmak duruşu

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Cm akoru gitar ile nasıl çalınır? Gitarda Cm akoru basma ve parmak duruşu
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