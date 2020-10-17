Sanat ve edebiyata yeni soluk: Muhit Kitap

Genel Yayın Yönetmenliğini İbrahim Tenekeci'nin yaptığı Muhit Kitap yayın dünyasında yerini aldı. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde ekim ayında yayın hayatına başlayan, Muhit Kitap, kendi alanında ortak kabul görmüş isimler, milli hafızamızı temsil eden eserler ve genç kalemleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Şiiri, milletimizin kurucu unsurlarından biri olarak gören, Anadolu'nun vatan kılınmasında, şiirin hatırı sayılır bir payı olduğunu düşünen Muhit Kitap, ilk olarak şiir kitaplarıyla yayım hayatına başladı.Şiir kitaplarının ardından Muhit Tarih, Muhit Psikoloji, Muhit İnceleme gibi diziler ve biyografik eserler de yayımlanacak. Muhit Kitap, Arif Ay'dan Mustafa Ruhi Şirin'e, Dursun Çiçek'ten Prof. Dr. Turan Karataş ve Prof. Dr. Muhsin Macit'e kadar birçok değerli kalemin külliyatına ev sahipliği yapacak. Amacını, kendi insanımıza kendi edebiyatımızı sunmak olarak açıklayan Muhit Kitap, medeniyetimizi ilgilendiren, millet hayatımıza katkı sağlayan her çabanın karşılık bulacağını ifade ediyor. Yayınevi misyonunu da geçici olana değil, kalıcı olana talip, sadece uzun soluklu bir yayınevi olmak için değil, aynı zamanda bir kütüphane kurmak için yola çıkmak olarak ifade ediyor.İbrahim Tenekeci, Sözü Yormadan, şiirArif Ay, Puslar İçinde, şiirHüseyin Atlansoy, Perondaki Melek, şiirAli Emre, Güzel Bir Gün Gördümse, şiirMustafa Ruhi Şirin, Sabah Gibi Uyandıran, şiirNurullah Genç, Bahar Buselik, şiirMehmet Narlı, Öylece Yeryüzünde, şiirMurat Güzel, Mutlak Müzik, şiirMehmet Aycı, Bir Kuş Penceremize, şiirÖmer Yalçınova, Yanına Gittiğimizde, şiirMuhsin Macit, Fazla Uzaklara Gitme, öyküAyşegül Genç, Kalbin Arka Odası, roman