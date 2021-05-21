Karavan&Kamp dergisi çıktı!

Evlerini kapatıp tam zamanlı karavanda yaşayanlardan otobüs, minibüs ve panelvan tipi araçlarını dönüştürerek kendilerine 'her yere gidebilen ev' yapanlar yaşadıkları serüvenleri anlatırken maliyet, kamp yerleri vb. konularda fikir veriyor.

İstanbul Boğazı'ndan Asya Kıtası'nın kalbine 2.5 yıl karavanla seyahat ederek belgesel çeken Seçil İkiz ve Cemal Gülas ile bisikletle dünya turuna çıkan Başak ve Marco'nun yaşama ve yola dair verdiği röportajlar içerik seçkisinde yer alıyor. Yükselen trend Tiny House ve lüks kamp deneyimi için Glamping seçenekleri tatil planları yapmaya başlayanlara öneriler sunuyor.