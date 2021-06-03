Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olan filmin çekimleri 2019 yılının sonbahar aylarında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirildi. Bağlılık Hasan'ın başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Üçlemesi' adını verdiği üçlemenin ikinci filmi olan 'Bağlılık Hasan'ın konusu ise şöyle;

'Geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkar.'

Kaplanoğlu 74. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi dördüncü kez temsil ediyor. Kaplanoğlu 2007 yılında 'Yumurta' filmi ile Quinzaine De Realisateurs Bölümünde, yine aynı yıl Süt filmi ile Cannes Atelier'de yer almıştı. Saraybosnalı yönetmen Aida Begiç'in 2012'de Un Certain Regards'da dünya prömiyeri yapılan Djeca filminin ortak yapımcısı olan Semih Kaplanoğlu 2013 yılında da Cannes Film Festivali Cinefondation ve Kısa Film jürisinde görev almıştı.

Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi Cannes'da | Video

Bağlılık Hasan'ın Cannes Film Festivalinden hemen sonra vizyona girmesi bekleniyor…