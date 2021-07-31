Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yıl dönümünde etkinliklerle anılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde ve UNESCO
işbirliğiyle düzenlenen, Hacı Bektaş Veli
'nin vefatının 750. yıldönümü kapsamında 3-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek anma etkinlikleri tanıtıldı. Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
, Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in "Ahi Evran", "Yunus Emre" ve "Hacı Bektaş Veli" yılı ilan edildiğini anımsattı. Etkinliklerin sempozyumla başlayacağını, ikinci gün de anma etkinlikleriyle devam edeceğini belirten Demircan Nevşehir
'deki etkinliklere 35 ilden katılım sağlanacağı bilgisini paylaştı.
Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Müzesi
önünde, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu
'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kendinden sonraki nesillerin yolunu aydınlatmaya devam eden inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam felsefesinin anlatılacağı bir dizi etkinlik düzenlenecek. "Yoldaki Nefesler/Pirlere Niyaz Ederiz" adıyla Hacı Bektaş Veli'nin yaşamının yansıtılacağı bir sahne performansı da gerçekleştirilecek. Hazırlanan özel tema filminin gösterileceği etkinliğin gerçekleştirileceği meydanda "Çoktur Sevenleri, Anadolu Erenleri" isimli bir sergi de açılacak. Yurt içi ve yurt dışı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla geniş katılımlı bir sempozyum düzenlenecek. Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesinin ve dergahının da bulunduğu müzede, Osmanlı döneminden bir sancak, bir seccade ve bir örtü ziyarete açılacak. Hacı Bektaş Veli'nin de bir süre kaldığı 800 yıllık Kadıncık Ana Evi, etkinlikler kapsamında yeniden ziyarete açılacak.